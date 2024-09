Fondazione Cassa di Risparmio “Un mese da vivere tutto d’un fiato“

In un contesto in evoluzione, un mese ancora speciale Lucca e tutto il suo territorio ripartono, come sempre, a settembre, con "il" Settembre. Un mese intenso, ricco di eventi di ogni tipo che vanno dalla musica all’intrattenimento, dalle celebrazioni religiose alla riproposizione di fiere fortemente sentite e attese.

Storicamente si tratta del mese in cui la città si risvegliava in maniera quasi brusca dai torridi torpori estivi, dopo qualche acquazzone di fine agosto, catapultata dalle tradizionali ‘villeggiature’ alla frenesia della quotidianità, accentuata dal fervore per gli appuntamenti delle festività connesse alla Santa Croce. Viviamo in un mondo ben diverso, in cui le estati sono decisamente troppo torride, gli acquazzoni rimangono un ricordo sbiadito e la frenesia della città travolta da un turbine di eventi non è più un’evenienza circoscritta al Settembre o ai mesi ‘caldi’ di primavera estate. Si tratta di una nuova routine che meriterebbe riflessioni ampie sulla sostenibilità culturale, sul mutamento in atto per una città divenuta perno turistico di ogni viaggio in Toscana, su un’identità da preservare e un’immagine da promuovere.

Restando a noi, forse malinconicamente ci sembra solo che questo mese così speciale, risulti oggi solo un po’ meno eccezionale e quindi meno atteso e carico di aspettative. Ma non per questo meno ricco e intenso. Anche la Fondazione fa la sua parte: numerose sono infatti le manifestazioni che si svolgono con il nostro sostegno, come la Biennale Cartasia, il Festival Immagina e il Lucca Film Festival, che chiuderà il mese con una nuovo grande happening articolato in incontri con ospiti internazionali, una mostra, masterclass e ben due concorsi che rendono la rassegna una realtà viva, con uno sguardo rivolto al futuro.

Un fine settembre che sarà caratterizzato da una vera e propria ‘staffetta culturale’ poiché Lucca Film Festival passerà il testimone agli incontri del Cinema d’Essai, organizzati dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai, principale appuntamento per gli addetti ai lavori del cinema d’autore.

La ‘corsa’ prosegue dal 3 al 6 ottobre con l’attesa terza edizione di Pianeta Terra Festival: evento culturale che rappresenta l’aspetto divulgativo sui temi della sostenibilità promosso dalla Fondazione, sempre più impegnata su questo fronte sostenendo la ricerca, l’adeguamento delle filiere produttive locali, l’informazione e le progettualità orientate alla sensibilizzazione sull’argomento e alla realizzazione di progetti concreti in termini di sviluppo sostenibile.

Insomma un mese tutto d’un fiato, che al netto di qualsiasi riflessione, mantiene tutte le sue peculiarità.

* Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca