Carnival Summer Show tra storia e spettacolo. Sfilate e divertimento per un calendario super

A Viareggio anche in piena estate si respira l'atmosfera del Carnevale grazie a una serie di eventi che animano la città e la Cittadella del Carnevale. Le celebrazioni del Carnival Summer Show 2024 sono iniziate lo scorso 22 giugno con una festa dedicata ai bambini con laboratori di aquiloni e cartapesta, musei aperti, giochi di gruppo e animazione. Poi, secondo appuntamento il 20 luglio sempre con la Cittadella protagonista con attività per bambini e lo spettacolo dei carri allegorici. Una serata speciale inaugurata dalla banda "La Campagnola di Marlia" dove i carri hanno avuto un ruolo centrale; su tutti hanno spiccato "Bla Bla Bar" di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini e "Octopus 5.0 La risoluzione artificiale" di Luigi Bonetti. Ma non finisce qui, perché domani la Pineta di Ponente sarà il teatro di una sfilata di maschere e mascherate (dalle 18 alle 20) accompagnata dalla Filarmonica Versilia e dalla banda "La Campagnola di Marlia". Alle 21 il Teatro Estate ospiterà lo spettacolo "L'inCanto dei Rioni 2024", con i bambini protagonisti del festival. La tradizione della sfilata carnevalesca nella Pineta è antichissima, risale addirittura al 1927, e ogni anno rinnova un legame storico con il territorio. Il cartellone del Carnival Summer Show 2024 proseguirà poi sabato 10 agosto quando la Cittadella del Carnevale presenterà "La Notte dei Bozzetti 2025" (ore 21), dove gli artisti sveleranno i progetti delle opere allegoriche per il prossimo Carnevale di Viareggio. Con canzoni, coreografie e sketch, saranno illustrate le idee per le costruzioni di tutte le categorie di concorso. Ultimo grande appuntamento in programma l'11 agosto con Fabrizio Longobardi, noto come Il Solito Dandy e superfinalista di XFactor 2023, che si esibirà in un concerto speciale in piazza Burlamacco dalle ore 21.