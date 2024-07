Bagno Dori: due lunghi secoli di eccellenza balneare e massimo comfort a pochi passi dal centro città

Il Bagno Dori di Viareggio, nel cuore della Versilia, ha da poco celebrato due secoli di storia. Inaugurato nel 1823, questo stabilimento balneare rappresenta una delle spiagge più rinomate della località costiera. La sua longevità è testimone di un'ineguagliabile capacità di accoglienza e servizio. Sin dalla sua apertura, il Bagno Dori ha saputo mantenere intatto il suo fascino, offrendo ai turisti un'esperienza balneare completa. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, gazebo e cabine per una doccia calda, garantendo così il massimo comfort ai bagnanti. I lettini e le sdraio disponibili per il noleggio permettono di godere del relax sulla sabbia, accompagnati dal suono delle onde e da una vista incantevole. Situato in posizione strategica, direttamente sulla spiaggia cittadina e adiacente al centro storico, il Bagno Dori offre un panorama unico, spesso animato dal passaggio di vele e yacht di lusso. La vicinanza al centro di Viareggio e ai principali servizi di trasporto pubblico rende questo stabilimento facilmente accessibile a tutti. Il Bagno Dori non è solo un semplice stabilimento, ma un punto di riferimento per chi cerca un luogo dove storia e modernità si incontrano, offrendo un'esperienza indimenticabile in una delle località balneari più affascinanti d'Italia. Inoltre, il Bagno Dori è noto per la sua attenzione all'ecosostenibilità, con iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere un turismo responsabile. Frequentato da generazioni di villeggianti, continua a essere un luogo di ritrovo per famiglie e amici, che possono godere di servizi eccellenti e di un'accoglienza calorosa e familiare.