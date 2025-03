Sogno Spezia: macchina da gol e difesa perfetta

Riflettori della Serie B tutti puntati sul big match tra Spezia e Pisa. Al Picco sarà infatti terza contro seconda in classifica, in un match che vale molto più dei semplici tre punti. Aquile a -6 rispetto ai rivali, reduci fin qui da una stagione ricca di alti e pochi, anzi pochissimi bassi. Protagonisti assoluti i fratelli Esposito, bene anche Bandinelli (5 assist) e Vignali (4 gol): ben 14 risultati utili consecutivi nelle prime 14 giornate di campionato (8 vittorie e 6 pareggi), poi la caduta in casa del Palermo. Bari e Catanzaro gli altri due muri contro cui la squadra di D’Angelo è andata a sbattere, poi solo pareggi e vittorie, con un bilancio in casa estremamente positivo (8 vittorie al Picco, 5 lontano dalle mura amiche). Ben 42 i gol segnati, solo tre in meno dei rivali di domani. Macchina d’attacco quasi perfetta, ma anche il reparto arretrato si rivela serratissimo: solo 20 le reti subite, per quella che al momento è la miglior difesa del campionato cadetto.