Esposito-Vazquez, il talento non conosce età

L’esperienza da una parte, la gioventù dall’altra. Il veterano e il giovane. Classe, tecnica, spregiudicatezza al servizio di Spezia e Cremonese. Stessa ambizione e stesso obiettivo, vincere per conquistare la serie A. Due giocatori diversi, divisi da 17 anni. Saranno ancora una volta l’uno di fronte all’altro. Una sfida nella sfida. Da una parte Franco Vazquez, 36 anni, argentino con cittadinanza italiana (ma alla fine ha scelto la maglia albiceleste dell’Argentina), 29 partite in stagione, 1970 minuti giocati, 81% passaggi riusciti, 37% di tiri nello specchio. Piede sinistro, è stato scelto nell'11 iniziale in 24 presenze su 40 giornate ed è subentrato 5 volte. Nonostante le recenti otto giornate di squalifica (erano state comminate in prima istanza 10 per aver rivolto insulti di discriminazione razziale nei confronti di Dorval), entra nella lista dei primi dieci marcatori, avendo segnato 9 gol e realizzato 3 assist. È di sicuro tra i migliori giocatori della Cremonese. Paragonato a Javier Pastore è un trequartista dotato di estro ed eleganza, grande tecnica di base. Concretezza, esperienza data non solo dall’età, ma anche dalle tante squadre in cui ha militato. Il veterano che potrebbe continuare a regalare emozioni e mettere a segno l’ennesima perla stagionale. Dall’altra parte Francesco Pio Esposito, classe 2005 di Castellammare di Stabia, fratello minore di Salvatore, che milita nella stessa squadra dello Spezia. Per lui si tratta della stagione della consacrazione, lo scorso anno aveva realizzato 3 reti, in questa stagione ben 18, di cui solo 2 su rigore. Piede destro, per ben 17 volte è andato a segno in campionato, 7 su colpo di testa con 3 assist, tecnica, classe, esplosività, ma anche grande senso della porta. Ha collezionato 27 presenze, per un totale di 2078 minuti. É stato scelto nell'11 iniziale in 25 di queste presenze su 30 giornate, ed è entrato a gara in corso 2 volte, per quanto riguarda le altre statistiche 68% di passaggi riusciti, 41% di tiri nello specchio della porta. Un gioiellino in prestito dall’Inter e in odore di grande salto. Al di là di come possa finire questa positiva annata con la maglia dei liguri c’è un grande interessamento da parte di alcune squadre di serie A, il Bologna e il Parma hanno messo gli occhi su di lui, soprattutto i gialloblù per sostituire Bonny. Intanto c’è una gara di ritorno da giocare e da vincere per cullare il sogno serie A.