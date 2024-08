Da Pisa a Mantova, un'avventura lunga un campionato. Clima caldo all'Arena Garibaldi

Il derby ligure più teso, per lo Spezia, sarebbe stato quello con il Genoa, ma anche con la Samp ultimamente sono state scintille. L'11 gennaio 2021 gli aquilotti hanno conquistato la loro prima vittoria in A al Picco proprio contro i blucerchiati, ma da lì sono cambiate tante cose e i rapporti tra le due tifoserie, un tempo amichevoli, si sono fatti più tesi. L'andata si giocherà a Genova alla diciassettesima giornata, il 14 dicembre, e il ritorno a La Spezia il 5 aprile 2025. Nulla, tuttavia, è caricato di maggiori attese di una sfida di puro campanilismo che in serie B non si era mai vista, quella con la Carrarese, che per un profano potrebbe sembrare una partita come le altre, ma che in entrambe le province di confine è percepita come l'evento clou della stagione. Un esempio: il giorno della promozione in cadetteria dei marmiferi, il 9 giugno scorso, il coro più cantato era “Chi non salta è uno spezzino”. In passato, nelle serie minori, si sono viste di frequente scene da guerriglia urbana, città militarizzate e si è sentito l'odore di lacrimogeni impregnare l'aria, ma la speranza è che non si ripetano comportamenti sopra le righe anche quest'anno: Spezia e Carrarese si sfideranno già il 21 settembre, alla sesta giornata. Manca poco per scoprirlo. Già all'esordio del 17 di agosto, invece, i bianconeri saranno di scena all'Arena Garibaldi contro un'altra squadra con cui da sempre la rivalità è fortissima, il Pisa. Il clima sarà caldissimo per entrambe le tifoserie, ma per mister D'Angelo, che sotto la Torre ha costruito alcune delle pagine più belle della sua carriera di tecnico, questa sfida avrà un sapore ancora più particolare. La B 2024-25, in ogni caso, sarà piena di scontri interessantissimi per gli aquilotti, che subito dopo il Pisa ospiteranno per l'esordio al Picco, una delle grandi favorite per la promozione in A, il Frosinone, scivolato in B solo all'ultima giornata di campionato dopo aver mostrato cose egregie per tutta la stagione. Un inizio più complesso era difficile immaginarlo. Interessante anche il confronto della settima giornata, il 28 settembre, con un'altra squadra appena retrocessa, il Sassuolo, che dopo aver disputato undici stagioni consecutive in massima serie si ritrova in B a causa di un'annata sciagurata, ma con ambizioni di promozione diretta. Poi ci sono le meridionali, agguerritissime: il Palermo del City Group, il Bari di De Laurentiis, sempre in mezzo alla bufera ma molto competitivo, e alla nona giornata la Salernitana di Martusciello, che si è portata via Verde e con cui lo Spezia ha vinto/perso nell'esordio di coppa Italia. La stagione regolare si chiuderà al Picco il 9 maggio contro la Cremonese: scontato dirlo, ma ci sarà da divertirsi.