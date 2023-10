Abbonati E’ ancora un’Arena da playoff

Piazze storiche e prime volte, nuovi amori e fedelissimi. La corsa agli abbonamenti in Serie B si è conclusa alcune settimane fa delineando, nei numeri, una mappa concettuale molto precisa. Il Pisa si trova all’ottavo posto con 5007 abbonamenti, in lievissimo aumento rispetto allo scorso anno e con tante e pesanti limitazioni dovute specialmente alla capienza del desueto impianto pisano che, tra mille rabbocchi e rattoppi, continua ad essere il tempio del calcio nerazzurro in attesa del grande restyling che, presentato ormai quasi 7 anni fa, non è ancora partito.

Rispetto allo scorso anno l’aumento è di 57 abbonati e, nonostante le problematiche e i risultati non proprio positivi, la piazza ha comunque scelto di dare fiducia al nuovo progetto sportivo. A guidare questa speciale classifica invece è la Sampdoria con numeri impressionanti e 18.224 tesseramenti. Al secondo posto e in crescita c’è l’impressionante Palermo della proprietà estera del City Group, con 12.603 abbonati. Sul gradino più basso del podio invece c’è il Bari, forte dei suoi 8.809 tesserati, al secondo anno consecutivo in cadetteria, così come i siciliani. Al quarto posto invece c’è il Parma con 7452 abbonati, una società che, dopo le spese altissime degli ultimi anni, quest’anno è favorita per la promozione in Serie A. Non mancano le sorprese, come la neopromossa Reggiana che si trova in quarta posizione grazie ai suoi 6.576 abbonati. Malissimo il Venezia, terzultimo con 1255 abbonati e, soprattutto, il Cosenza, addirittura penultimo con soli 790 tesseramenti. Pesa in negativo lo spostamento della sede interna delle partite per la Feralpisalò che, lontano dalle proprie mura amiche, si accontenta di soli 449 abbonati, con le ire dei suoi dirigenti che si aspettavano numeri molto più alti. Il dato della Feralpi è il peggiore del campionato. Ha inciso, ma neanche molto, il temporaneo spostamento della sede casalinga dello Spezia, dalla Liguria a Cesena, in Romagna. Nonostante questo gli spezzini si trovano comunque al decimo posto di questa classifica con 4227 abbonamenti. Dato negativo anche quello del Brescia, ripescato, per il disamore della piazza con la gestione Cellino, fermo a 2.956 spettatori. Il prossimo avversario dei nerazzurri invece, il Cittadella, continua con numeri bassi, fermo a 1.787 spettatori, di poco distante dai 1.796 del Lecco, che recupererà la prima giornata contro il Pisa martedì sera all’Arena Garibaldi.