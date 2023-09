Petronio, il borgo si trasforma in scacchiera per un maxi torneo

Petronio (Siena), 7 settembre 2023 - Un borgo medievale si trasformerà in una grande scacchiera con il re, la regina, i cavalli e gli alfieri che diventeranno protagonisti per un giorno tra piazze e vicoli. È quanto accadrà domenica 17 settembre per la seconda edizione de 'La Scacchiera di Brandano’, un originale torneo di scacchi che si disputerà all'interno del paese di Petroio, in provincia di Siena. Le fasi eliminatorie del torneo si terranno lungo le strade del borgo, compatibilmente con il tempo atmosferico, mentre la finale si terrà invece nella piazza, attraverso la scacchiera gigante della Mens Sana Siena. Un appuntamento che nella sua prima edizione ha avuto un grande successo e suscitato molta curiosità, e che anche quest’anno avrà sicuramente un forte richiamo di pubblico dai dintorni.

Per l'occasione i campi di gara saranno dislocati all'interno del centro storico, e le scacchiere sulle quali si misureranno i concorrenti posizionate all'ombra di un palazzo del Trecento, in una terrazza con vista sulla Val d'Orcia o sotto alla maestosa torre del cassero del Trecento che domina l'abitato. 'La Scacchiera di Brandano’ è un appuntamento molto atteso da grandi e piccini, appassionati e curiosi. Il torneo, organizzato dalle associazioni di Petroio, in collaborazione con la Mens Sana di Siena e il patrocinio del Comune di Trequanda, sostiene il progetto Valdichiana 2026 come candidata a capitale italiana della cultura. Il torneo si sviluppa nell'arco di un'intera giornata, e i concorrenti si sfideranno divisi in gironi, fin dalla mattina, in partite gestite secondo il regolamento della Federazione Scacchistica Italiana. Dopo i gironi ad eliminazione la finale si svolgerà in piazza Padelle, con i due concorrenti che si sfideranno su una scacchiera gigante.

L'iscrizione al torneo è libera ed è aperta a tutti. 'La Scacchiera di Brandano’ è un evento originale e molto particolare, che va, anche in questa seconda edizione, a valorizzare le vie del borgo di Petroio e le sue produzioni tipiche attraverso un torneo che ambisce a diventare un punto di riferimento locale per tutti gli appassionati di scacchi e per tutti coloro che iniziano ad avvicinarsi a questa disciplina. In premio al vincitore una scacchiera in terracotta opera dei maestri artigiani di Petroio a testimonianza della vocazione artigiana millenaria del paese. Maurizio Costanzo