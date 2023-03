Vismederi Costone: brividi e gioia. Superato il Don Bosco Livorno

COSTONE

78

DON BOSCO

69

COSTONE: Maksimovic 14, Ricci 2, Juliatto, Angeli, Terrosi 10, Banchi 16, Pisoni 6, Piattelli ne, Ondo Mengue 19, Bruttini 11, Speri ne, Maggiorelli ne. Coach: Ricci.

DON BOSCO: Ciano 3, Bandini, Baroni ne, Paoli 11, Maniaci 7, Carlotti 6, Lamperi 5, Giachetti 1, Beltrame ne, Deri 13, Mori 23, Balestri. Coach: Barilla.

Arbitri: Dori (Arezzo), Vigniluca (Firenze).

Parziali: 24-22, 42-40, 60-51.

SIENA – Il Costone ha impiegato metà gara per prendere le misure a un volitivo Don Bosco ma, alla fine, la squadra della Piaggia può esultare per la vittoria. Partita difficile per Bruttini e compagni che solo nel secondo tempo hanno trovato la giusta continuità per far proprio il match contro il fanalino di coda. Nonostante questo però vanno sottolineati anche i grandi meriti di una Livorno ben organizzata che ha indotto la squadra di coach Ricci a numerosi errori in fase di esecuzione, grazie soprattutto alla sua difesa a zona. Quello che conta però è il risultato finale: il successo infatti permette al Costone di rientrare in piena zona play-off, superando Altopascio e Mens Sana e raggiungendo Lucca, in attesa dello scontro diretto odierno tra queste ultime due. Il film della partita è stato chiaro fin sa subito, con il Costone che ha provato subito a creare separazione e con il Don Bosco bravo e determinato a rimanere sempre in partita, rispondendo colpo su colpo a ogni spallata gialloverde. Servivano 5 punti a fila di Maksimovic per creare un po’ di gap tra le due squadre, ma Carlotti, Lamperi e soprattutto Mori (15 dei suoi 23 punti complessivi sono arrivati nel solo primo tempo) conducevano addirittura il team labronico sul +4 (33-29) a metà secondo quarto. Una frazione di gioco che viveva di continui botta e risposta e che solo grazie a una tripla di Banchi il Costone riusciva a chiudere con un vantaggio di 2 punti. Il terzo quarto si apriva con un break di 7-0 per il Costone che sembrava spalancare la strada alla squadra della Piaggia: Livorno però era ben organizzata e cercava di rimanere aggrappata al match nonostante in attacco facesse sempre più fatica. Per il Costone i più ispirati erano Ondo Mengue, Banchi e Maksimovic: sono stati i loro canestri a far scappar via il Vismederi sul finale di un terzo periodo. Nel quarto periodo il Costone amministra l’incontro.

Andrea Frullanti