Torneo Internazionale domani a Badesse

Evento prestigioso a Badesse. Lo stadio Daniele Berni tornerà a ospitare domani una gara del Torneo Internazionale di calcio giovanile di Viareggio, settantatreesima edizione della Coppa Carnevale. Si confronteranno sul rettangolo, per l’occasione, con inizio alle 15, la Rappresentativa di Serie D allenata da Giuliano Giannichedda (selezione della quale fa parte anche il giovane centrocampista Barbera, classe 2004, in forza al Poggibonsi) e la formazione brasiliana dello Sport Club do Recife. E’ una delle gare valide per i gironi eliminatori della competizione, da sempre una interessante vetrina per i talenti di tutto il mondo. La Viareggio Cup, iniziata lunedì, proseguirà fino al 3 aprile come di consueto su diversi campi, compreso appunto quello di Badesse.