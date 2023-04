Thompson è venticinquesimo alla Maratona di Milano Il gruppo biancoverde centra ancora il podio a Vivicittà

Ottimo traguardo di James Thompson (foto a destra) , atleta della sezione Runners della Polisportiva Mens Sana alla Maratona di Milano che, con un tempo di 2h, 31’ e 3’’, ha conquistato il 25esimo posto nella classifica generale. Un grande risultato, considerando gli oltre 6mila partecipanti e tanti professionisti che ogni anno partecipano a questo appuntamento immancabile. Thompson, atleta della Polisportiva, si conferma tra i più veloci percorrendo i tradizionali 42 chilometri e 195 metri con un tempo straordinario. Una grande soddisfazione per la sezione runners che, ancora una volta, vede il suo atleta biancoverde tra i primi maratoneti a livello nazionale. "Una grande esperienza – commenta l’atleta – la Maratona di Milano è una delle competizioni più belle che esistono in Italia. Sono molto soddisfatto del risultato, non era facile competere con gente di grande livello. La bella giornata, l’entusiasmo dei partecipanti hanno reso la giornata ancora più straordinaria". La Mens Sana Runners intanto ha conquistato il podio per la quindicesima volta consecutiva all’edizione di Vivicittà. Grande successo per i podisti biancoverdi (nella foto a sinistra) che si sono presentati con 69 atleti composti dalla Mens Sana Runners e Atletica leggera, conquistando ancora una volta il podio come società più numerosa, secondi solo dietro all’Università degli Studi di Siena.