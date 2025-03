Strade Bianche: la festa di Siena. Fidanzati famosi in gara, Pogacar e Zigart entrambi al via

Siena, 7 marzo 2025 – Sono sorridenti ed emozionati: ci sono due fidanzati molto famosi al via della Strade Bianche. Una gara che nel panorama del ciclismo acquista anno dopo anno sempre più interesse. Ormai una “classica” potremmo dire, che si sviluppa su un percorso tutto in provincia di Siena. Con arrivo, scenografico, in piazza del Campo.

E al via ci sono anche loro. Tadej Pogacar, reduce da una stagione clamorosa, con la vittoria tra l’altro della maglia di campione del mondo e la fidanzata Urška Žigart, slovena come il compagno, anche lei un nome di primo piano del ciclismo femminile.

Posano sorridenti per i fotografi, apparentemente tranquilli rispetto alla fatica che nella giornata di sabato dovranno fare. La gara femminile parte alle 9.45, quella maschile alle 11.20. I due fidanzati si sono presi i riflettori alla presentazione delle squadre, avvenuta con una grande festa di piazza nel pomeriggio di venerdì 7 marzo. Pogacar e Zigart si sono conosciuti nel 2017. Galeotto, per i due professionisti, fu il ciclismo.

Quella di sabato 8 marzo sarà l'edizione numero 19 di questa prova che si svolge tra scenari da favola e nata come 'costola' dell'Eroica. Pogacar punta a vincerla per la terza volta.

Quest'anno il percorso per la gara maschile è di 213 chilometri, quello delle donne è invece di 136. In totale gli uomini dovranno percorrere 82 chilometri di strade sterrate, da qui il nome di Bianche, divisi in 16 settori, mentre la gara femminile ne prevede 13, per un totale di 50 km, sulla ghiaia.

Come sempre gli imprevisti, forature in primis, saranno possibili in ogni momento della prova, ma non ci ha pensato troppo Pogacar quando l'anno scorso ha staccato tutti a 80 chilometri dal traguardo per volare su quelle strade polverose sulle quali ha cominciato a costruire il suo trionfale 2024, anno in cui ha vinto, oltre che a Siena, Giro, Tour, Mondiale, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia.