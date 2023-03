Stosa Virtus, spareggio con Legnaia Braccagni: "Sarà una vera battaglia"

La Stosa è attesa dal primo vero spareggio stagionale. Questa sera alle 21.15 i rossoblù di coach Franceschini scendono in campo al PalaFillarete per affrontare l’Olimpia Legnaia. Le due squadre, che in classifica si trovano a pari merito a quota 32 al quinto posto, si giocano la possibilità di rimanere agganciati al treno delle prime 4. Chi vince può sperare ancora di raggiungere la promozione diretta, mentre alla squadra sconfitta servirebbe un vero e proprio miracolo nelle ultime 5 partite per provare ad agganciare quanto meno la quarta posizione. La Virtus arriva al match odierno non proprio al meglio, sia per le due sconfitte consecutive contro Mens Sana e Spezia che hanno frenato un cammino che sembrava molto ben indirizzato, sia dal punto di vista fisico dove le incognite dopo il turno infrasettimanale sono molteplici. Di sicuro sarà nuovamente a disposizione Imbrò, mentre difficilmente coach Franceschini potrà contare su 2 elementi importanti del proprio quintetto, vale a dire Costantini e Bartoletti, entrambi ai box per infortuni al ginocchio il primo e alla caviglia il secondo. Se aggiungiamo le non perfette condizioni fisiche di altri giocatori che, come accaduto mercoledì, stringeranno i denti pur di dare una mano ai propri compagni, si capisce che per espugnare il parquet fiorentino servirà una vera e propria impresa. La formazione rossoblu ha speso tantissime energie nella gara di mercoledì contro Spezia e lo staff negli allenamenti dei giorni successivi ha lavorato per cercare di far smaltire ai ragazzi le tossine accumulate per provare a presentarsi al meglio ad un match che vale moltissimo. Legnaia è infatti una delle formazioni più in forma del campionato e nell’ultimo turno si è arresa solo a fil di sirena ad un canestro di Bruni sul campo della corazzata Cecina.

"Sarà senza dubbio una partita difficile contro una delle squadre che, con l’aggiunta di Cherubini, è diventata una delle migliori del campionato – commenta il vice coach della Stosa Francesco Braccagni – Ci attenderà una vera e propria battaglia, uno scontro diretto che vale tanto sia per la classifica che per il morale. Arriviamo da due giornate storte che ci hanno portato a due sconfitte, andremo là per riscattarle. Ho visto i ragazzi super determinati e motivati come sempre, andremo per fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto".