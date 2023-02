Il Siena non sa più vincere: la Recanatese impone il terzo pari di fila

Siena-Recanatese (foto Fabio Di Pietro)

Siena, 25 febbraio 2023 – Il Siena non sa più vincere e pareggia anche contro la combattiva Recanatese. In avvio pericolosissima la Recanatese al 12’: Lanni interviene sul tiro cross di Guadagni, palla che resta in area per Yabre che calcia di prima intenzione. Il sinistro è stoppato da Meli.

Bella idea di Leone (19’) per Paloschi, palla lunga con Fallani che anticipa il 9. La formazione di casa presta il fianco alle ripartenze degli ospiti: Lanni è ancora attento su Guadagni. Ma non è la Robur delle ultime due uscite e gli errori, anche banali, si moltiplicano.

A dare una scossa ai suoi ci prova Meli, destro da fuori bloccato da Fallani (33’). La punizione di Alfieri (40’) pesca la testa di Ferrante, colpo di testa alto. Sono ancora gli ospiti a sfiorare la rete: Lanni è super su uno scatenato Guadagni. Provvidenziale l’uscita del portiere.

Nel secondo tempo una fiammata senese intorno al 5’ porta prima al tiro Raimo, Fallani devia in angolo. Poi Leone, destro rimpallato. Castorani recupera una bella palla servendo Belloni. Il piazzato del 10 dal limite dell’area è però troppo centrale. Castorani però arriva in ritardo sulla sfera calibrata di Meli. Palla fuori di un niente anche sul colpo di testa dello stesso Meli (11’).

La mezzala bianconera segna il primo gol stagionale dopo un doppio tentativo di Disanto, 1-0. La folata che ha portato al gol piano piano perde di intensità e uno svarione di Riccardi vale l’1-1 di Carpani al primo affondo della ripresa della squadra di Pagliari. Belloni di destro prova a rimettere a posto le cose (35’), palla out. La Robur è col serbatoio vuoto e Lanni si oppone due volte da campione su Guadagni e su Ferretti (39’). Dentro Petrelli e Orlando nel finale ma non sortiscono l’effetto sperato.

Il tabellino



SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Franco, Favalli; Castorani, Leone (43’st Orlando), Meli (28’st Collodel); Belloni (43’st Petrelli), Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Berti, Frediani, Bearzotti, Ciurli, Verduci, Motoc, De Santis. Allenatore Pagliuca.

RECANATESE (4-4-1-1): Fallani; Somma, Ferrante, Vona, Yabre (15’st Ferretti); Guadagni, Morrone (1’st Senigagliesi), Alfieri (31’st Raparo), Carpani; Foresta (23’st Guidobaldi); Marilungo (23’st Stampete).

Panchina: Meli, Amadio, Longobardi, Quacquarelli, Marafini. Allenatore Pagliari.

Arbitro: Gianquinto di Parma (Lauri-Morotti).

Ammoniti: Meli, Leone,

Reti: 18’st Meli, 33’st Carpani.

Recuperi: 2 e 5. Spettatori: 2311 (17 ospiti).