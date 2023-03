"Siamo arrivati scarichi e senza la forza di reagire"

"È una partita difficile da commentare. Siamo arrivati a questa gara con il serbatoio scarico e complici anche i numerosi infortuni che ci sono capitati nell’ultimo periodo, non abbiamo avuto la forza di reagire che abbiamo sempre dimostrato di avere in tutte le precedenti partite". Così coach Filippo Franceschini ha commentato la pesante sconfitta subita dalla Stosa al PalaFilarete contro l’Olimpia Legnaia, una battuta d’arresto che probabilmente pregiudica la rincorsa della Virtus ad uno dei primi 4 posti quando mancano soltanto 5 partite alla fine della regular season. "I ragazzi - ha proseguito il coach - hanno adesso 23 giorni per non pensare a questa partita, devono isolarsi e recuperare le energie fisiche che questa sera erano veramente allo stremo. La partita con Spezia ci ha prosciugati sia fisicamente che mentalmente. Legnaia ha avuto percentuali altissime, merito loro per quanto hanno fatto, ma noi non dobbiamo abbatterci cercando di compattarci e recuperare un po’ di serenità perché mancano ancora 5 partite da giocare e non dobbiamo assolutamente abbatterci adesso". Il calendario la prossima settimana metterà di fronte i rossoblu al Dany Quarrata, un impegno che i rossoblu non dovranno assolutamente fallire.