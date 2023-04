Senesi al rush finale: il futuro in 180 minuti

Mancano solo due giornate al termine del girone B di Eccellenza Toscana, quello in cui militano le quattro formazioni senesi. Saranno 180 minuti determinanti per i destini di Colligiana, Mazzola Valdarbia, Sinalunghese e Chiantigiana alle prese con i rispettivi obiettivi per cui tutti, almeno matematicamente, sono ancora in corsa. La Colligiana, reduce dal successo casalingo sul Pontassieve vuole provare a tornare seconda, scavalcando la Castiglione, a più uno sui biancorossi. Per farlo serve conquistare il bottino pieno nelle ultime due giornate e sperare che gli aretini, rivelazione del campionato, stecchino almeno una delle due gare che hanno in programma. Per Manganelli e compagni sabato alle 15 difficile trasferta a Foiano contro i padroni di casa in piena lotta per evitare i playout.

Passando al Mazzola Valdardia con il pareggio strappato nel finale allo Zenith Prato Cruciani e compagni hanno agganciato la zona playoff e puntano fortemente a mantenerla: per farlo occorrerà cercare di fare il massimo per i ragazzi di Argilli impegnati sabato nella difficile trasferta di Borgo San Lorenzo in casa della Fortis Juventus prima dell’ultima giornata, che sarà un altro scontro diretto stavolta a Cerchiaia contro il Pontassieve. Chi non se la passa per niente bene è invece la Sinalunghese, sconfitta dieci giorni fa a Firenze dal Porta Romana e reduce dal turno di riposo che, complici i risultati delle dirette avversarie, ha condannato Marini e soci in zona playout per la prima volta in stagione. Nulla però è ancora perduto e con sei punti nelle ultime due giornate le possibilità di evitare gli spareggi salvezza sarebbero concrete. Firenze Ovest sabato alle 15 al ‘Carlo Angeletti’ e Castiglionese domenica 16 aprile sono le ultime due avversarie dei rossoblu di Iacobelli. Infine la Chiantigiana che resta attaccata al sogno di evitare la retrocessione diretta solo per la matematica. Dopo l’esonero di mister Cioffi (squadra affidata al capitano Ceccatelli) per il team di Gaiole sabato c’è un solo risultato in casa della Lastrigiana, attualmente tredicesima e a +13 sulla stessa Chiantigiana (con 10 o più punti di distanza dalla posizione numero 13 della classifica non si disputeranno i playout). Conta solo vincere per accorciare sui fiorentini e sperare in un miracolo all’ultima giornata. È difficile ma qualche piccola speranza c’è ancora.

Guido De Leo