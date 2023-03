Il Siena torna a vincere: poker alla Vis Pesaro

Siena-Vis Pesaro (foto Fabio Di Pietro)

Siena, 11 marzo 2023 – Dopo sette gare di astinenza la Robur torna al successo e lo fa con un netto 4-0 sulla Vis Pesaro rimaneggiata e col morale a terra. La gara la sblocca Disanto che pennella una punizione (fallo su Leone) perfetta alle spalle di Farroni. Una palla persa da Leone (22’) consente alla Vis di creare la prima occasione della sua serata: il sinistro di Gerardi si stampa sulla traversa. Un errore di Gavazzi spalanca l’area a Paloschi, decisiva la chiusura in tuffo di Tonucci (24’). Dall’altra parte cross di Ngom per St Clair, la girata dell’esterno destro pesarese è out. Il raddoppio bianconero arriva in contropiede: Orlando impegna Farroni con una parata a terra, sulla ribattuta c’è Paloschi che gira in fondo al sacco il gol numero 11 della sua annata.

La formazione di Brevi, falcidiata dalle assenze, accusa un po’ il colpo. Lanni (42’) è attento su Gerardi ma il centravanti (che segnò al Siena di Conte con la maglia del Portogruaro) è oltre la linea dei difensori. Tonucci di testa mette alto nel finale. Nel secondo tempo la Vis ne cambia due ma prende il terzo gol subito: stavolta è Collodel che si inserisce perfettamente (palla di Paloschi) e segna la sua prima rete con la maglia della Robur, 3-0 e gara in ghiaccio. Dall’altra parte Enem si divora la possibilità di far rientrare i suoi in gara mettendo (7’) mettendo a lato di testa su cross di St Clair.

Pagliuca inizia a pensare a Lucca (martedì sera) e inserisce Buglio e Castorani passando al 4-3-1-2. Nella mezzora finale oggettivamente succede poco a parte un colpo di testa di Petrelli da buona posizione che finisce alto. Il 4-0 lo segna invece Raimo con un diagonale su assist di Castorani.





SIENA-VIS PESARO 4-0



SIENA (4-3-2-1)

Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Verduci; Collodel (30’st Picchi), Leone (34’st Franco), Meli (9’st Castorani); Orlando (9’st Buglio), Disanto; Paloschi (34’st Petrelli).

Panchina: Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Motoc, De Santis.

Allenatore Pagliuca



VIS PESARO (3-5-2)

Farroni; Tonucci (1’st Enem), Gavazzi, Bakayoko; St Clair (34’st Ghazoini), Aucelli (29’st Garau), Coppola (1’st Rossoni), Astrologo, Zoia; Gerardi (19’st Borsoi), Ngom.

Panchina: Campani, Sanogo, Parodi, Gega.

Allenatore Brevi



Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido (Piccichè-Starnini).



Reti: 13’pt Disanto, 35’pt Paloschi, 5’st Collodel, 44’st Raimo.

Note: Recuperi: 0 e 4. Ammoniti: Meli, St Clair, Picchi. Spettatori: 2360 (38 ospiti).