Poggibonsi concentrato sull’Arezzo De Santis a disposizione di Calderini

Torna Alessandro De Santis (nella foto) nello scacchiere difensivo del Poggibonsi. Archiviato il turno di squalifica, De Santis si appresta a ritrovare il proprio spazio nell’organico in previsione del match del 7 maggio alle 15 allo Stefano Lotti con l’Arezzo. I giallorossi concluderanno dunque la stagione regolare sfidando la capolista amaranto, compagine che ha già da qualche settimana messo in cassaforte la partecipazione alla serie C nel 2023-2024. I Leoni dovranno affrontare la leader del campionato per poi concentrarsi sui playoff: decisiva la giornata d’epilogo per la configurazione definitiva della graduatoria e di conseguenza per la griglia. Si tratterà insomma di conoscere i connotati dell’avversaria del Poggibonsi nella post season. "Ci siamo confermati nell’alta classifica offrendo un’immagine di compattezza e di solidità di squadra – spiega mister Calderini – in un girone difficilissimo e quindi devo fare solo un plauso ad un gruppo che sta portando in alto il nome sportivo della città, senza tralasciare una menzione per lo staff tecnico e per i professionisti che ruotano quotidianamente intorno alla formazione: sono tre campionati che centriamo risultati eccezionali. Non devono essere dati per scontati".

La società di viale Marconi intanto informa che è iniziata la prevendita dei biglietti per assistere al match Poggibonsi-Arezzo. Saranno di nuovo validi gli abbonamenti e le tessere omaggio, dopo la giornata giallorossa della sfida con il Livorno del 23 aprile. I tagliandi per la gara possono essere acquistati attraverso il circuito CiaoTickets, con il costo aggiuntivo del diritto di prevendita. I biglietti saranno inoltre regolarmente in vendita ai botteghini dello Stefano Lotti domenica a partire dall’istante di apertura dei cancelli dell’impianto di gioco alle 14.

Paolo Bartalini