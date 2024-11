Simeoni e Da Pozzo lanciano la Pianese, Vis Pesaro battuta

Piancastagnaio, 10 novembre 2024 – La Pianese trova la terza gioia consecutiva tra le mura amiche piegando una combattiva Vis Pesaro rimasta in dieci dopo pochi minuti. A decidere la vista le prime marcature stagionali di Simeoni e Da Pozzo, che lanciano la formazione di Prosperi a quota 20 in classifica.

Il primo squillo della sfida è però degli ospiti: Di Paola serve Okoro, che sterza in area e calcia sul secondo palo, ma Pacciardi salva sulla linea di porta, poi Nicastro sulla respinta manda a lato. Rispondono subito le zebrette: al 14’ Nicoli dalla sinistra si accentra e mette la sfera a centro area dove Simeoni è abilissimo a fare 1-0.

Due minuti più tardi le zebrette si ritrovano anche in superiorità numerica, perché il direttore di gara espelle per somma di ammonizioni Palomba, intervenuto duramente su Mignani. La Vis Pesaro prova a non scomporsi e ci riprova al 24’, ma il tiro di Di Paola è bloccato in due tempi da Boer.

Alla mezz’ora Mignani si gira e calcia sul secondo palo, ma il suo tiro deviato si stampa sulla traversa. La Pianese prosegue nel suo assalto e al 32’ va ancora vicina al raddoppio: Colombo taglia sul secondo palo verso Simeoni, che appoggia all’accorrente Boccadamo, il cui tiro termina alto di poco.

Nella ripresa la Vis Pesaro riparte alla ricerca del pari Di Paola tenta la sortita da fuori area, ma la sua conclusione va a lato. Occasionissima per il raddoppio con Mastropietro che si vede respingere per due volte una conclusione ravvicinata da un Vukovic.

Gli ospiti tornano a farsi vedere al 14’, il colpo di testa di Nicastro si spegne però a lato. L’occasione più pericolosa i marchigiani la creano al 24’, quando il tiro di Di Paola da fuori area colpisce il palo. Risponde la Pianese con l’ex Da Pozzo, che dal limite dell’area con un mancino rasoterra spaventa Vukovic. La Vis Pesaro non molla e al 37’ si rende pericolosa ancora una volta con Di Paola, la cui punizione si stampa sulla traversa. Nel momento di spinta forse maggiore della Vis arriva però il raddoppio: al 42’ i neoentrati Da Pozzo e Sorrentino combinano alla perfezione, l’attaccante fa da sponda all’ex di turno il cui mancino dal limite non lascia scampo a Vukovic.

Il tabellino

Pianese-Vis Pesaro 2-0 PIANESE (3-4-2-1): Boer; Indragoli, Pacciardi, Polidori; Boccadamo (22’st Da Pozzo), Proietto, Simeoni, Nicoli; Mastropietro (33’st Odjer), Colombo (33’ st Falleni); Mignani (22’ st Sorrentino). Panchina: Filippis, Reali A., Remy, Reali S., Chesti, Spinosa, Frey, Barbetti, Giorgio, Capanni. Allenatore Prosperi VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Bove; Zoia, Pucciarelli (18’ st Paganini), Obi (23’pt Bento Martinez), Cannavò (36’ st Orellana); Di Paola; Nicastro (36’ st Molina), Okoro (18’ st Tavernaro). Panchina: Munari, Zocchi, Tonucci, Nina, Rabbini, Ceccacci, D’Innocenzo, Gambino, Forte, La Rosa. Allenatore Stellone Arbitro: Di Mario di Ciampino (Macchi – Ferraro).

Reti: 14’pt Simeoni , 42’st Da Pozzo. Note: spettatori: 713. Ammoniti: Pucciarelli, Nicastro, Pacciardi, Okoro, Boccadamo, Mignani, Tavernaro, Cannavò. Espulso Palomba al 16’pt. Recuperi: 2 e 6.