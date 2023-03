Pianese, scocca l’ora di cambiare marcia Dimenticare le amarezze e ripartire Al Comunale l’ostico Città di Castello

Resettare l’ultimo periodo, negativo più dal punto di vista dei risultati che del gioco, e ripartire cercando di tornare al successo senza pensare troppo a quello che fa l’Arezzo, formazione costruita con ben altro budget ed alternative di grandissimo spessore. Con questo intento domani la Pianese attende il Città di Castello al Comunale. Una gara complicata perché gli umbri erano partiti con ambizioni di alta classifica ma si sono ritrovati ben presto invischiati nella lotta per non retrocedere e il cambio in panchina di qualche settimana fa (via l’ex Lornano Badesse Antonio Alessandria, dentro mister Gualtiero Machi già sulla panchina umbra la scorsa stagione) non ha giovato come la società si aspettava. Per Rinaldini e compagni, adesso scivolati a -7 dall’Arezzo, una gara da vincere in tutti i modi per rimettersi in corsa dopo l’amarezza del pareggio di sette giorni fa a Ponsacco, arrivato al termine di una gara ben giocata dagli amiatini che però nei momenti cruciali della sfida non sono stati lucidi. Contro il Città di Castello mister Vitaliano Bonucelli (per lui si parla già di un interessamento del Grosseto per la prossima stagione considerando che in Maremma ritroverebbe il dg Vetrini dopo la comune esperienza a Gavorrano) perde sicuramente il difensore centrale under Morelli, appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di ammonizioni. Ancora out gli infortunati Lepri (le sue qualità ultimamente sono mancate eccome) e Polidori, con quest’ultimo per altro colpito in settimana dalla scomparsa del padre. Pochi quindi i dubbi di formazione, col solito ballottaggio tra Le Donne e Menga per il posto da under nel tridente e tra Ricco e Balli tra i pali.

g.d.l.