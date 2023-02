Mister Papadopulo "I play off sarebbero un grande risultato"

E’ tornato di nuovo a vedere la ‘sua’ Robur, l’ex mister bianconero Giuseppe Papadopulo, presente al Franchi per Siena-Recanatese. "Se i bianconeri riuscissero a entrare ai play off avrebbero centrato un ottimo risultato dopo un campionato più che positivo – ha detto al Fol –. In tutte le partite l’allenatore si è trovato ad affrontare difficoltà di formazione, per infortuni o squalifiche. Inoltre sono stati dati via giocatori, secondo me, importanti. Penso che Pagliuca stia facendo un buon lavoro. Mi piacerebbe vedere più pubblico, perché so benissimo che apporto possono dare i tifosi alla squadra". In tribuna Papadopulo ha incrociato Rubino, suo giocatore in bianconero. Emozionante l’abbraccio tra i due. "Di Raffaele serbo un bellissimo ricordo, sia come ragazzo che come giocatore – le parole del mister –. Al di là degli ottimi risultati conseguiti insieme c’è stato un bellissimo rapporto sotto il profilo umano. Rubino e noTiribocchi formava una coppia fenomenale, da Serie A".