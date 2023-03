Mens Sana a Ponte Buggianese

E’ già la vigilia del ritorno in campo per la Mens Sana Basketball Academy che domani sera alle 20,30 a Ponte Buggianese contro Altopascio, reduce dal ko interno con l’Olimpia Legnaia, si gioca molto della sua carte nella corsa all’ultima piazza per i play-off. Il recupero del match originariamente in programma due settimane fa e rinviato a causa dell’indisponibilità del parquet dove giocano i lucchesi, diventa una sfida assolutamente decisiva in chiave post season visto che Altopascio è attualmente tredicesimo a meno due dalla stessa Mens Sana (e dal Costone) e dunque in piena lotta per un posto tra le prime dodici, che vale appunto l’accesso agli spareggi promozione. Una gara quindi da non fallire assolutamente anche se non fa facile visto il buon valore di un avversario affrontato già lo scorso anno in C Silver. Rispetto alla sfida vinta con immensa fatica ed altrettanto carattere a San Giovanni Valdarno sabato sera coach Pierfrancesco Binella spera di recuperare qualcuno degli infortunati (Buca e Lazzeri sono ormai out da diverse settimane) e degli acciaccati dell’ultimo momento. Contro la Synergy Tognazzi ha abbandonato il parquet in anticipo (dopo che aveva comunque portato alla causa 17 punti) per problema alla caviglia ma domani dovrebbe essere regolarmente a disposizione in un settore, quello delle guardie, dove anche una sola defezione può complicare e molto i piani. Anche Empilo, le cui due triple nel quarto finale hanno rimesso in piedi una gara che sembrava scorrere dalla parte dei padroni di casa ha rimediato un problema alla spalla in corso di valutazione. Per il francese, così come per Lazzeri, che ieri si è allenato con la squadra e Buca, che parzialmente sta tornando in gruppo, le riserve saranno sciolto domani poco prima della palla a due. Dopo la sfida che si giocherà in provincia di Pistoia la squadra metterà nel mirino il match di domenica, al PalaEstra, contro Agliana. Palla a due alle 18.

Guido De Leo