Mazzola Valdarbia, operazione Figline Patron Pianigiani: "Giocare al Franchi? Un bel regalo che facciamo ai ragazzi"

Il conto alla rovescia è iniziato: domani pomeriggio il Mazzola-Valdarbia affronterà il Figline capolista per la 30ma giornata di campionato. L’incontro si svolgerà in una cornice di grande prestigio: sarà infatti lo stadio Artemio Franchi a ospitare la sfida. Sfida sulla carta non semplice per i biancocelesti, reduci dalla vittoria sul Rondinella, ma sicuramente stimolante. Ai ragazzi di Argilli, di certo, le motivazioni non mancheranno e l’obiettivo è quello di proseguire la marcia.

"La possibilità di giocare al Franchi è un regalo che facciamo ai nostri giocatori – le parole del patron del Mazzola Valdarbia Antonello Pianigiani (nella foto) –, che sono davvero eccezionali, e a tutto lo staff. Ringrazio il presidente del Siena, l’ingegnere Montanari, e l’assessore allo Sport Benini per averci concesso questa opportunità e mi auguro che tanti senesi vengano a vedere la nostra squadra, che diverte. Giochiamo con il Figline, la prima della classe: cercheremo di fare risultato". "Quando i risultati non erano troppo favorevoli – ha aggiunto Pianigiani –, non mi sono scomposto perché vedevo che la qualità e il gioco c’erano. Mancava soltanto che girasse dalla nostra parte, come è successo. E se ora siamo sesti in classifica il merito è dei ragazzi che vanno in campo e anche di quelli che stanno in panchina, perché avere una buona panchina significa poter scalare posizioni. E poi, guardare un po’…". A dirigere la sfida del Franchi sarà l’arbitro Leonardo Colombi della sezione di Livorno. Gli assistenti Simone Pellegrini e Simone Mazzoni, entrambi della sezione di Prato. Per chi volesse assistere alla partita sarà aperta al pubblico la tribuna coperta Danilo Nannini: i tagliandi saranno in vendita direttamente alla biglietteria di viale dei Mille, al costo di 5 euro.