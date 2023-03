Leoni, anticipata la gara con Seravezza Pozzi

Per un Poggibonsi che deve risollevarsi, arriva anche una notizia accolta con favore dall’ambiente. Il giovane Gianni Barbera, classe 2004, è stato chiamato nella Rappresentativa di Serie D per partecipare al Torneo di Viareggio nella Rappresentativa di Serie D del Ct Giannichedda. Barbera si unirà al raduno della selezione giovedì 16, per partecipare poi alla competizione internazionale. La convocazione di Barbera determina un anticipo per il match di campionato del Poggibonsi con il Seravezza Pozzi, che sarà disputato mercoledì 15 anziché domenica 19. Le società possono infatti esercitare il diritto potestativo, chiedendo lo spostamento della sfida in calendario. La partita avrà inizio alle 17.30.

In questi giorni, comunque, il Poggibonsi si concentra sul viaggio a Città di Castello. Il tecnico in seconda Giovanni Casprini ’riconsegnerà’ il gruppo a mister Calderini che ha scontato i due turni di squalifica e domenica sarà di nuovo al timone. Al rientro anche Regoli, che ha archiviato a sua volta lo stop. "Queste tre sconfitte fanno male – ha spiegato Casprini – e non escludo che qualcosa, soprattutto a livello mentale, sia cambiato nel team dopo gli esiti negativi con la Sangiovannese. Crediamo fortemente in ragazzi che hanno un cuore enorme. Gli over ci hanno trascinato: in molti hanno tirato fuori il Poggibonsi dall’Eccellenza e dato vita a campionati in D. Sono uomini veri e insieme daremo una risposta, tornando a fare punti".

È quanto chiedono i sostenitori, che tre giorni fa si sono confrontati con la squadra. Sono anche giornate di memorie. E’ venuto a mancare a 85 anni Pasquale Malvolti, artefice da allenatore del salto dei giallorossi dalla Promozione all’Interregionale nel 1982-83, nel periodo calcistico fruttuoso del patron Lido Lanfredini e del ds Sergio Gilardetti.

Paolo Bartalini