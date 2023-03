Le senesi a Empoli sfiorano l’impresa

Sfide di livello, nello scorso week-end, per le formazioni del Siena Femminile. Se la prima squadra ha riposato, le Under 17 di Tumiatti hanno sfiorato l’impresa a Empoli: 2-2 il risultato. A passare in vantaggio le bianconere con il sinistro di Rosso, poi il pari, su rigore. Nella ripresa Vittoria Ciomei, all’esordio, si è guadagnata il penalty che Esposito ha trasformato per il 2-1 della Robur. Ma all’ultimo minuto di recupero l’arbitro ha fischia un altro rigore più che dubbio alle avversarie. Niente da fare per le Under 15, sconfitte 3-1 dal Pontedera. Le bianconere hanno giocato un buon primo tempo, ma lo hanno chiuso sotto 1-0; nella seconda frazione le amaranto hanno raddoppiato. Nella terza frazione, sul parziale di 3-0, Taviani ha segnato il gol della bandiera. E mentre continua il percorso di crescita delle piccole dei Primi Calci che sabato hanno affrontano i bambini del Chiusdino, oggi alle 17,30, a San Miniato andrà in scena la Danone Cup, fase interregionale delle Under 12. Il Siena giocherà l’atteso derby contro la Fiorentina.