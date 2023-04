La Robur centra l’accesso ai playoff Ma sul club pesa il clima di incertezza

Inizia oggi un’altra settimana complessa per una Robur capace di staccare con 90 minuti di anticipo e nonostante il -2 in classifica il pass per la qualificazione ai playoff. Al netto di eventuali e ulteriori penalizzazioni legate alle scadenze dello 16 marzo (realisticamente non così probabili al momento per una questione di tempi) la squadra di Pagliuca ha saputo, nelle ultime due uscite contro Gubbio e Fiorenzuola, reagire ai ko rimediati a Carrara e Fermo riuscendo a centrare un obiettivo che rende merito all’impegno dei bianconeri. Nonostante le parole del ds Tarantino, l’unico autorizzato a parlare nel post gara dal presidente Montanari, sembra difficile scindere la parte sportiva da quella societaria. Il clima dentro e fuori dall’ambiente bianconero, finisce per condizionare i giudizi sulla squadra. Senza questa incertezza, mista a paura per l’imminente futuro, la Robur avrebbe potuto giocare una stagione migliore dell’attuale contendendo a Carrarese, Gubbio e Pontedera le piazze immediatamente sotto il terzetto di testa, oggettivamente di un’altra caratura. Ma indipendentemente da come finirà la stagione, lo spettro di nubi nerissime all’orizzonte resta concreto. Dallo scorso dicembre purtroppo le tematiche extra campo hanno preso il sopravvento su quelle tecniche e a poco sono servite le sparute rassicurazioni del presidente Montanari, da mesi trincerato in un silenzio preoccupante tanto quanto l’assenza dallo stadio per le gare interne e dal centro sportivo ‘Bertoni’. Il tempo inizia a stringere: il 16 giugno la proprietà dovrà dimostrare di essere in regola con l’iscrizione alla stagione 2324. Sarà il giorno della resa dei conti. In tutti i sensi.

Guido De Leo