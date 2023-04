La Primavera vince e convince a Recanati Fiaschi segna il gol per l’accesso ai playoff

Recanatese

0

Siena

1

RECANATESE: Agostinelli, D’Angelo, Valeri, Paolucci, Topa (5’st Cingolani), Catalani, Pesaresi (38’st Magi), Canonici, Gigli (43’st Marinelli), Valleja, Stroppa (38’st Colonnini). Allenatore Dottori.

SIENA: Leoni, Seri, Bonechi, Reka (11’st Hagbe), Tatini, Danielli, Pugliese (22’st Forti), El Jallali, Fiaschi, Pisciotta (35’pt Rosati), Gianneschi (1’st Picchianti). Panchina: Porciatti, Papini, Biasillo, Cataldi, Baldanzi, Costanti. Allenatore Negro.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Rete: 52’ s.t. Fiaschi

Grande impresa della Primavera della Robur, che vincendo nel recupero di Recanati ha conquistato i playoff. I bianconeri di mister Negro avevano un solo risultato per accedere alla fase post-season nello scontro diretto e hanno improntato la gara all’attacco. Alla fine a pochi secondi dal termine e dopo un match tecnicamente tirato e tattico, Fiaschi ha messo dentro il gol decisivo che regala ai bianconeri il turno playoff. Per la Robur ottima stagione e girone di ritorno giocato alla grande, merito di un gruppo ben plasmato da Negro e dal suo staff, col vice Pezzatini, il preparatore dei portieri Palmi, dal preparatore atletico Vigni e ai dirigenti accompagnatori Muzzi e Braccini. Adesso il Siena tornerà in campo per il girone di andata post-season sabato al ‘Bertoni’ contro il Taranto mentre la gara di ritorno si giocherà il 29 aprile in Puglia.