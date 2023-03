La Pianese vuole sbancare Ponsacco Bonuccelli: "Dobbiamo ripartire subito"

Il momento è delicato: la sconfitta con il Ghiviborgo ha portato a 5 punti, il distacco dalla vetta. L’Arezzo – impegnato domani al Picchi nel derby con il Livorno – sta tentando la fuga e la Pianese è chiamata all’immediata reazione, ché una partita storta ci può pure stare. La strada si è messa in salita, ma i bianconeri, per tenere vivo il sogno, come ha detto il tecnico Vitaliano Bonuccelli (nella foto), dovranno riprendere subito la marcia, pronti ad approfittare di qualsivoglia inciampo di chi è davanti. Già oggi, nell’anticipo sul campo del Mobilieri Ponsacco (calcio di inizio alle 15). "Bisogna ripartire subito – ha affermato il mister delle zebrette –: dobbiamo provarci, anche se andiamo ad affrontare una squadra giovane e in salute che ha vinto domenica ed è piena di entusiasmo". "Noi non abbiamo intenzione di mollare – ha aggiunto – e mi auguro che sia caduta un po’ di pioggia, così troveremo un campo un po’ allentato, con la possibilità di esprimerci al meglio". Bonuccelli, per il match avrà a disposizione tutto l’orgonico, a eccezione di Lepri e Polidori: sono nell’elenco dei convocati, ma ancora non al top della condizione. A dirigere la partita Mobilieri Ponsacco-Pianese sarà l’arbitro Carlo Esposito della sezione di Napoli, coadiuvato da Luca Gibin della sezione di Chioggia e Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto. In scena oggi, in anticipo, anche la partita Grosseto-Ostia Mare, con start alle 14,30.