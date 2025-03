La Pianese ci prova fino all'ultimo ma vince la Spal: 0-1

Piancastagnaio (Siena), 11 marzo 2025 – Terzo ko di fila per 1-0 per una Pianese sfortunata che cede a una Spal più determinata.

Inizio scoppiettante: D’Orazio (4’) ci prova subito ma Boer è attento. La risposta bianconera è sul destro di Mignani tre minuti dopo. Il bomber senese impegna Galeotti in un bell’intervento volante. Gara aperta con due squadre che tentano di giocare con insistenza nella metà campo avversaria. Boer è bravo al 29’ tenere i suoi in piedi deviando in corner il tiro velenoso del centrocampista ferrarese Parigini.

Col passare dei minuti inizia a scendere la nebbia al Comunale ma i ritmi restano discreti. Bacchin (34’) si inserisce su un cross di Nicoli dalla sinistra, palla alta. Nel finale prova a sbloccare la gara anche Mastropietro da fuori. Il sinistro del numero 10 di casa è però alto, seppur di poco, sulla traversa. Stesso protagonista e stesso esito nel recupero. Si va a riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo la Spal parte bene e nei primi sette minuti confezione tre palle gol. Iglio al 3’ e al 5’ impegna Boer con due conclusioni molto pericolose. Poi Parigini (7’) mette alto di destro dal limite. Risposta bianconera al 10’ con la punizione di Nicoli dal limite, smorzata dalla barriera. Zammarini pericoloso per la formazione di Baldini poco prima della metà della ripresa, palla a lato di poco. Mister Formisano inserisce Indragoli per Ercolani che già nel primo tempo era parso in non perfette condizioni fisiche. Non cambia nulla tatticamente all’interno di un match che inizia a farsi meno brillante.

Una gara che quindi può essere decisa da un episodio. Episodio che arriva poco prima della mezzora col rigore per gli emiliani. Masetti atterra Paghera in area, Molina dal dischetto segna col brivido (Boer intuisce) l’1-0. La nebbia si dirada ma la squadra di Formisano stenta a rifarsi pericolosa dopo essere passata in svantaggio. Ci prova Mignani dal limite, sinistro deviato e palla alta di un soffio dando l’illusione del gol. Clamorosa l’occasione sciupata dalla Spal al 39’: Awa calcia a botta sicura centrando il compagno Molina che ha il tempo di girarsi e centrale il palo da pochi passi. Rao nel recupero fallisce il 2-0.

PIANESE (4-2-3-1): Boer; Polidori (28’pt Simeoni), Ercolani (23’st Indragoli), Masetti, Nicoli; Da Pozzo, Proietto (40’st Falleni); Frey, Mastropietro (40’st Colombo), Bacchin; Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Xhani, Nardi, Chesti, Pietrosanti, Barbetti, Pallante, Marchesi. Allenatore Formisano.

SPAL (3-5-2): Galeotti; Bruscagin, Nador, Fiordaliso; Iglio (22’st Calapai), Paghera (33’st Nina), Radrezza, Zammarini, D’Orazio (33’st Awua); Parigini (22’st Rao), Molina (42’st Karlsson). Panchina: Meneghetti, Senti, Haoudi, Ntenda, Bassoli, Spini. Allenatore Baldini.

Arbitro: Migliorini di Verona (Pilleri-Celestino).

Rete: 30’st Molina (rig.)

Note: ammoniti: Frey, Bruscagin, Awua, Mastropietro, Nicoli. Spettatori: 644. Recuperi: 3 e 5.