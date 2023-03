La Mens Sana va sotto e poi rimonta Successo pesante contro Altopascio

ALTOPASCIO

76

MENS SANA

87

ALTOPASCIO: F. Creati 12, Ghiarè, Nieri ne, Bini 17, M. Creati 7, Salazar 25, Mandroni ne, Lorenzi 6, Nannipieri 2, Mencherini 7. Allenatore Pistolesi.

MENS SANA: Buca 3, Pannini 13, Iozzi 12, Lazzeri 2, Menconi 14, Benincasa 4, Milano 15, Sabia 15, Tognazzi 17, Bacci. Allenatore Binella.

Parziali: 22-15, 43-37, 59-58.

PONTE BUGGIANESE – Nel recupero della nona giornata di ritorno la Mens Sana Basketball Academy espugna il parquet di Ponte Buggianese, casa del Nuovo Basket Altopascio, dopo 40 minuti intensi portati a casa con lucidità dopo una prima parte di gara passata a rincorrere.

Partenza con attacchi fluidi, 8-7 al 3’. Bini fa la voce grossa sotto canestro e porta i sui sul +5. La bomba di Salazar costringe Binella a chiamare time out visto che metà del primo quarto i padroni di casa sono già avanti 15-7. Il +10 lo segna ancora Bini, vero rebus per la difesa biancoverde. Dentro anche Lazzeri e Buca, non al top ma recuperati in extremis. Dopo 10 minuti, anche piuttosto nervosi e tesi (antisportivo per Nannipieri e tecnico per Buca), Siena è sotto di 7.

Nel secondo parziale Altopascio commette quattro falli nei primi 90’’ e la Mens Sana ricuce, -2 con Iozzi. La tripla di Sabia vale un nuovo -4. Gara nervosa, Iozzi prende un antisportivo e il vantaggio di Creati e soci torna ampio, 37-29 al 17’. Binella si aggrappa ancora a Sabia ma Mencherini e soci mantengono un margine di 6 lunghezze.

Nel secondo tempo si sblocca Tognazzi, poi Iozzi piazza al tripla del -2. Buca schiaccia il -1 al 24’ ma Lorenzi ricaccia indietro la Mens Sana. I biancoverdi steccano al tiro, Salazar no: 54-47 e inerzia di nuovo nella mani dei padroni di casa. Un 6-2 senese vale il ritorno a due punti di distanza a 1’20’’ dalla terza sirena. Proprio allo scadere la tripla di Pannini segna il 59-58 con cui le due squadre vanno al quarto conclusivo che si apre con la bomba di Iozzi, Mens Sana avanti dopo un’eternità. Il controsorpasso è ad opera di Creati, replicato da Benincasa, 63-64 a 5’ dalla fine. Menconi e Salazar si sfidano con le triple, Siena resta avanti di uno. Tognazzi in contropiede piazza il +3 ma Altopascio resta in pista. Un contestato fallo di Menconi lascia Siena senza uno dei suoi leader ma sul +5.

Finale nervoso, come del resto tutta la gara, ma con la formazione ospite che è più lucida a sfruttare i liberi ed ad ampliare il margine: il 71-80 a 40’’ dalla fine (nonostante un altro episodio contestato, stavolta a Buca che esce infuriato) sostanzialmente pone fine alla contesa. Vince la Mens Sana che ora vede vicinissimi i playoff visto il +4 sulla stessa Altopascio con lo scontro diretto a favore.

Guido De Leo