La Lega Pro vicina alla popolazione dell’Emilia Romagna

La Lega Pro si è stretta intorno alle popolazioni messe in ginocchio in queste ore dall’emergenza meteo. Anche la Robur, tramite i propri canali social, si è unita a questo messaggio di affetto e di unione. "Sono giorni tristi per molte città dell’Emilia Romagna – si legge nella nota ufficiale della terza serie –. La Lega Pro, il presidente Matteo Marani e tutti i club esprimono la loro vicinanza alla popolazione delle zone colpite dai recenti nubifragi partecipando al cordoglio delle famiglie delle vittime di questa tragedia".

"Un particolare pensiero di vicinanza giunga ai club di Serie C presenti nelle città della regione più danneggiate dall’alluvione – prosegue il testo della Lega Pro –: Cesena, Imolese e Rimini, che stanno combattendo durante l’emergenza per aiutare cittadini e sportivi in difficoltà". Il Cesena è tra l’altro una delle squadre ancora nel pieno dell’attività sportiva, dovendo prendere parte agli spareggi promozione: da seconda classificata al termine della stagione regolare, la squadra di Mimmo Toscano farà il suo debutto ai play sabato prossimo, 27 maggio. L’Imolese e il Rimini hanno invece concluso il proprio percorso.