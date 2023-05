La finale Ultimo atto dei play off La Pianese vuole farsi un regalo

La Pianese si sta avvicinando a grandi passi all’ultimo atto della stagione 20222023: la finale play off del girone E che la vedrà affrontare il Poggibonsi, in un derby provinciale tutto dalla C aspirata. Per quanto gli spareggi in serie D abbiano nella sostanza poco valore, al netto di ripescaggi e riammissioni, le intenzioni delle zebrette sono chiare: chiudere in bellezza un’annata condotta al di sopra di ogni aspettativa, talvolta anche guardando tutti dall’alto, grazie all’impegno e alla dedizione di mister Bonuccelli e dei suoi ragazzi.

Come spiegato anche dal ds bianconero Francesco Cangi, serve l’ultimissimo sforzo, anche per "fare un bel regalo al presidente Maurizio Sani", lui che, intenzionato a mollare prima dell’inizio della scorsa stagione, ha ritrovato voglia e stimoli prestazione dopo prestazione. Sì, perché dopo domenica sarà già tempo di pensare al futuro: Bonuccelli è pronto a intraprendere una nuova avventura lontano da Piancastagnaio, a Grosseto pare. E potrebbero seguirlo, oltre che alcuni componenti dello staff (Chinè e Della Bartolomea) anche i giocatori Polidori e Rinaldini autore, quest’ultimo, di 15 reti e 14 assist tra regular e post season.

A Grosseto il mister ritroverebbe il direttore Filippo Vetrini, con cui il rapporto è molto stretto per via dei precedenti comuni a Gavorrano. La Pianese sta così lavorando al sostituto e il nome che al momento sembra essere in cima alle preferenze è quello di Fabio Prosperi, ex Sambenedettese. Ma fino a domenica la testa dei bianconeri è e deve essere sul campo: i biglietti per assistere al match con il Poggibonsi (inizio alle 16) sono acquistabili in prevendita oggi e domani dalle 18 alle 19 nella sede del club e il giorno della partita al botteghino dello stadio.