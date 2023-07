Il ritorno Chianciano ritrova la sua squadra: "Pronti a fare bene"

Il Chianciano torna in terza categoria! Dopo un anno di stop, la cittadina termale ritrova la propria squadra in un campionato Figc. Il presidente Marco Virgini, il suo vice Stefano Giorni ed il dg William Sorice, ricostruiscono l’ambiente viola con un progetto che punta a riportare la squadra in seconda categoria nel giro di due anni. "Siamo a buon punto – sottolinea Sorice – grazie all’ottimo lavoro del ds Marco Vannuccini, che, dopo circa 15 anni, è tornato nell’organigramma del Chianciano. Il mister sarà Luca Mearini (nella foto a sinistra con Vannuccini), particolarmente adatto per spingere i ragazzi verso l’alta classifica. Il suo vice è Gian Luca Boscagli, il preparatore atletico Vittorio Coluccia, il preparatore dei portieri, ma anch’egli portiere, Marco Toppi. Per quel che riguarda la rosa, abbiamo già 22 ragazzi: se si dovesse presentare un’occasione propizia, arricchiremo ulteriormente il parco giocatori".

Qualche nome? "In attacco presenteremo l’ex virtussino Gerald Vata, mentre al centro della difesa ci sarà Luca Rubino: ma tutti i giocatori della rosa saranno sicuramente protagonisti. La presentazione sarà ai primi di settembre". Problemi di impianti? "Assolutamente no, grazie alla collaborazione del presidente della Chianciano Sport Giorgio Torrusio, nonché presidente della società giovanile New Team: sarà proprio questa a creare un futuro per i giovani viola".

Giuseppe Stefanachi