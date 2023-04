Il Poggibonsi guarda già al Ponsacco Calderini: "Puntiamo al terzo posto"

di Paolo Bartalini

Nel Poggibonsi vittorioso per 4-2 in trasferta sul Montespaccato, mister Calderini (nella foto) individua più di un motivo di soddisfazione.

Intanto nella prova dei più giovani componenti del team. "I ragazzi stanno crescendo - afferma il tecnico dei Leoni - e mi riferisco per esempio a Bigozzi, che è pure andato a segno con una pregevole firma, in virtù anche di una giocata di Riccobono, e a Di Paola. Anche coloro che sono entrati a partita in corso lo hanno fatto con il piglio giusto offrendo il loro sostegno alla causa e questo è un dato davvero confortante. Abbiamo terminato la sfida un con un sacco di under in campo. Bravi, tutti, a interpretare nel migliore dei modi la gara, cogliendo tre punti pesantissimi".

L’uno-due del Poggibonsi nei minuti iniziali della ripresa, è divenuto determinante ai fini del successo su un rettangolo insidioso?

"A volte capita di complicarci un po’ la vita in situazioni di vantaggio nel parziale. Abbiamo preso il secondo gol, quello della riduzione delle distanze ad opera dei padroni di casa, però non ci siamo disuniti o abbassati. E Regoli ha chiuso i conti".

Giovedì alle 18 i Mobilieri Ponsacco allo Stefano Lotti. La situazione nell’organico?

"Chiti ha concluso la squalifica e forse avremo di nuovo Mazzolli tra i convocati. In una fase non semplice dal profilo della disponibilità di effettivi, dobbiamo adessobanche fare i conti con l’infortunio di tipo muscolare occorso a Borri. Speriamo che non si tratti di un qualcosa di rilevante".

Poggibonsi in zona play-off con quale obiettivo?

"Fornire il massimo nei cinque impegni che restano in calendario, da qui all’epilogo della stagione regolare. Sarebbe un buon esito la terza posizione. Un segno di continuità e una conferma - conclude l’allenatore Stefano Calderini - per il gruppo e per la società stessa".