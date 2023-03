Il Drago e la Fornace con il vento in poppa Caccia alla quinta vittoria consecutiva Alle 18 al PalaOrlandi arriva San Giovanni

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto il Drago e la Fornace trionfare sul campo della Laurenziana (quarta vittoria consecutiva), le ragazze di coach Fattorini questo pomeriggio scenderanno nuovamente in campo per affrontare la Named di S.Giovanni V.no (PalaOrlandi-ore 18). Si tratta del terz’ultimo turno della regular season, con le senesi che si sono prepotentemente inserite nella lotta per la conquista dei play off; infatti grazie ai 2 punti conquistati a Firenze, il Costone è salito al 7° posto in classifica con 20 punti; i posti disponibili riguardano le prime 8 classificate. L’arrivo di Fattorini ha dato senza dubbio una scossa a tutto l’ambiente; sotto la sua guida tecnica la squadra ha iniziato a macinare vittoria dopo vittoria, risalendo la china. Adesso basterà gestire con estrema attenzione i prossimi due impegni consecutivi in casa, per avere la certezza matematica dei play-off; potrebbe bastare anche una sola vittoria, ma in questo caso sarebbero da valutare tutta una serie di combinazioni. Meglio dunque andare sul sicuro, vincendo quest’oggi e nel prossimo turno contro il Balonecesto, due formazioni sicuramente alla portata delle senesi. Che lamentano però alcune defezioni come quelle di Sardelli e Giulia Bonaccini, oltre all’indisponibilità di Palladinelli, assenze importanti che potrebbero creare qualche problema nel reparto play. Le valdarnesi sono reduci da un pesante ko sul campo di La Spezia (61-34), ma per effetto degli altri risultati, hanno mantenuto inalterato il 6° posto in classifica con 22 punti all’attivo. Il Costone intravede dunque la possibilità di un importante aggancio in classifica in ottica play-off. Dirigeranno la gara di questa sera, Cavasin della sezione di Livorno e Marabotto della sezione di Pisa.

R.R.