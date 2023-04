Il Drago e la Fornace compie l’impresa Prato ancora sconfitta ed eliminata

COSTONE

52

PRATO

44

COSTONE: Pastorelli, Sposato, Pierucci 13, Bonaccini V. 10, Sabia 7, Sardelli 10, Rinaldi 10, Bonaccini G., Oliva ne, Ginnaneschi 2, Posta ne, Calugi ne. All. Fattorini.

PRATO: Lastrucci 3, Sutariello 13, Mandroni 12, Borghesi, Billi, Trucioni 12, Ponzecchi, Garatti, Popolo 2, Franchini 2. All. Pavi Degl’Innocenti.

Arbitri: Pampaloni e Celentano.

Parziali: 12-10, 22-24, 39-32.

SIENA – Signori, il miracolo è servito! Il Drago e la Fornace vince anche gara 2 ed elimina Prato, seconda forza del Campionato. Una gara avvincente, con le fasi iniziali assai convulse, con Lastrucci che dopo appena 2’ deve lasciare il campo per un infortunio al ginocchio. Il 1° quarto che si chiude con un canestro da sotto di Pierucci che regala il primo vantaggio al Costone. Inizio della seconda frazione con le senesi che tentano un allungo, portandosi sul 22-14 al 15’. La squadra di Fattorini gira che è una meraviglia e Prato sembra accusare il colpo sotto la percussione di Rinaldi e compagne, ma dopo un time-out chiesto dalla panchina ospite, ecco che la musica in campo cambia, con Prato che mette a segno un parziale di 0-10, andando al riposo a +2.

Alla ripresa del gioco vivace botta e risposta, con vantaggio alterni e la partita si accende, con Pierucci sugli scudi che fa la differenza (33-30 al 25’, dopo il 23-28 del 23’). Adesso è il Costone a dettare il ritmo del gioco, mentre in attacco Prato soffre le percussioni delle bianconere che attaccano il ferro a ripetizione (38-30 al 27’). Ultima frazione che diventa una vera e propria battaglia, con forti tensioni agonostiche: Prato non ci sta a essere estromessa dai giochi e tenta il tutto per tutto con un forcing disperato, ma è la squadra di casa che invece di subire, attacca portandosi sul + 9 del 34’ (43-34). Sardelli è incontenibile, Rinaldi dispensa stoppate a go go (47-39 al 37’), ma Prato non molla e fino all’ultimo tiene in tensione il numeroso pubblico del PalaOrlandi (47-41 a 1’ e 16’’ dal termine). Sul successivo 47-43 il possesso e per le ospiti a 57’’ dalla sirena, ma la bomba di Madroni non va e Sabia dalla lunetta mette a segno i punti della sicurezza. La gara ormai è in cassaforte, con l’ultima magia a firma Sabia che da oltre metà campo infila un missile che fa esplodere il PalaCostone. La festa è proprio qui!

R.R.