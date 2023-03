Il Costone disarma i Warriors È la prima vittoria stagionale

COSTONE SIENA

76

WARRIORS LUCCA

66

Parziali: 25-11, 43-27, 60-43

ESTRA SYNERGIE COSTONE SIENA BASKIN: Cappelli 9, Ferrini 11, Caroni 22, Bozzi 2, Rustici 2, Zucconelli, Marzocchi, Grazi, Gonzales 12, Carminucci, Mazziotti, Pucci 6 , Malcangio 2, Dell’Orto 10.

Prima vittoria stagionale per la formazione del Costone Estra Synergie Baskin che in occasione del 2° turno di Campionato disputatasi a Montale, ha avuto la meglio contro la compagine dei Warriors Lucca. Una vittoria frutto di un 1° quarto stellare e messa un po’ a rischio nell’ultima frazione in cui i Warriors hanno provato in tutte le maniere una rimonta che però è stata ben arginata dai gialloverdi. Una partenza sprint per i ragazzi guidati in panchina da Pintaldi e Marradi e sul campo da Cappelli e Caroni, in cui ha spiccato soprattutto Danilo Gonzalez, investito della fascia di capitano, causa il forfait del capitano storico Riccardo Ricci fermato dall’influenza.

Nel 2° quarto iniziano le rotazioni dei giocatori, ma il ritmo non cambia con le squadre che vanno al riposo distanziate di 16 punti. Stesso copione nella 3ª frazione, nonostante le polveri bagnate dei ‘pivot’ senesi che faticano molto a trovare il fondo della retina, fatta eccezione per Emilia Dell’Orto che invece martella il canestro basso senza pietà; determinanti anche i punti realizzati da Federico Ferrini che festeggia il suo esordio nel Baskin nel migliore dei modi, e da Caroni, miglior realizzatore dell’incontro.

Nell’ultima frazione i lucchesi iniziano a segnare da ogni posizione, ma la rimonta viene fermata sul più bello da un canestro di Emilia e da 3 invenzioni di Matteo Caroni, che sigillano così la vittoria. Una grande prova da parte di tutti i ragazzi che si sono battuti su ogni pallone, con una difesa asfissiante che ha fruttato molti recuperi. Prossimo impegno per il Costone Baskin, domenica 19 marzo al PalaOrlandi con ben 2 gare da affrontare.

R.R.