Giannini e Carlucci salgono sul podio al Master di Terni

Nella prova internazionale Master di Terni podio per due atleti del Cus: nel fioretto cat. ‘0’ Lorenzo Giannini (nella foto) ha conquistato l’argento; dopo i gironi di qualificazione ha chiuso come testa di serie numero 6 e nella finale a 8 si è sbarazzato 10-3 del frusinate Catallo; in semifinale ha superato il fiorentino rappresentante di Colle Murana; nella finale per l’oro, a corto di preparazione per impegni di lavoro, ha abdicato con il ternano Zacchero. Il pluri-campione del Mondo e bronzo mondiale Fabio Miraldi (over 60), si è infortunato nella finale a 8 contro l’ungherese Csak: si è dovuto accontentare della settima piazza. Bel bronzo nella sciabola per il tre volte campione del Mondo Filippo Carlucci (over 50), al rientro da un serio infortunio; dopo un girone di qualificazione non esaltante, testa di serie numero 11, nei 32 ha battuto il milanese Pulega 10-3, nei 16 ha trovato il foggiano Nicastro argento mondiale 2018, proprio dietro a lui: il cussino si è imposto con lo stesso risultato, 10-8; nella finale a 8 ha travolto 10-1 il francese Torì, in semifinale la beffa: 9-10 per Emmerich.