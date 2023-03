Emma Villas, la carica di capitan Petric "Meritiamo di centrare la salvezza"

di Guido De Leoe

Se non è la partita più importante della storia, almeno quella recente, della Emma Villas poco ci manca. Domenica a Monza i biancoblù hanno l’obbligo di vincere e sperare di ricevere buone notizie da Milano, dove è impegnata Taranto, rimasta da tempo l’unica avversaria per la salvezza di Petric e compagni.

Proprio il capitano biancoblu Nemanja Petric (nella foto) ieri in occasione dell’incontro all’Università per Stranieri di Siena insieme al partner E.On, ha parlato del momento dei suoi e di ciò che potrà succedere domenica nell’ultima giornata di regular season.

"E’ logicamente un momento molto delicato – le parole di Petric – che avremmo evitato volentieri. Non volevamo trovarci in questa situazione ad una giornata dalla fine del campionato, non più padroni del nostro destino. Ma lo sport è così. Ma dobbiamo provarlo a vivere in un altro modo avviso. Ovvero capire che siamo ancora vivi, in piena corsa per restare in Superlega e possiamo centrare la salvezza attraverso questa ultima partita. Dovremo provare a vincere in tutti i modi. Le occasioni vanno prese e raccolte, Siena merita di rimanere in Superlega, sia per a città, la società, l’ambiente. Teniamo molto a questo obbiettivo e scenderemo in campo con la voglia massima". La formazione di coach Pelillo arriva da due ko netti in casa contro Civitanova e Verona. Qualcosa, al di là dell’indubbio valore degli avversari, soprattutto i marchigiani, non ha evidentemente funzionato.

"Sicuramente no – prosegue Petric dall’alto della sua esperienza a grandi livello sia in Italia che in altre importanti leghe europee – ma del resto come in gran parte della nostra stagione durante la quale abbiamo avuto diversi problemi, soprattutto di natura tecnica a mio avviso. In alcuni momenti abbiamo perso le nostre certezze dopo qualche sconfitta alternando invece altri periodi buoni. Domenica dovremo cercare di avere la continuità nel nostro gioco fluido e approfittare dei momenti di difficoltà dell’avversario. Questa però è una regola che vale sempre. Ma a maggior ragione a Monza". Il tutto ovviamente pensando al risultato di Taranto che in caso di vittoria renderebbe inutile l’eventuale successo senese nella vicina Monza. "In momenti come questo, quando non dipende soltanto da noi stessi, prima di tutto bisogna pensare alla nostra partita e cercare di ricavarne il massimo. Poi vedremo gli altri risultati e faremo i conti. Ma in campo come ogni sportivo dobbiamo pensare a fare il nostro massimo sforzo per vincere la nostra partita".