Dirigerà l’arbitro Ubaldi di Roma 1 Via alla prevendita

Sarà l’arbitro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 a dirigere domenica l’incontro Rimini-Siena. Gli assistenti del fischietto capitolino saranno Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia, quarto uomo Thomas Bonci della sezione di Pesaro. Ubaldi ha un precedente con la Robur, la gara dell’attuale stagione Siena-Montevarchi terminata 1-0 con la rete di Paloschi.

Per la sfida del Neri è partita intanto la prevendita dei biglietti. I tagliandi sono disponibili in tutti i punti Vivaticket e online sul sito www.vivaticket.com. Il costo del biglietto per il settore ospiti Curva Ovest è di 11 euro non comprensivi del diritto di prevendita. I tagliandi resteranno in vendita fino a domani sera alle 19. Domenica, giorno della gara, le biglietterie saranno chiuse. La sfida è valida la 28ma giornata del girone B. Le altre sfide in programma alle 14,30 sono Gubbio-Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle-Fermana e Torres-Alessandria. Alle 17,30 si giocheranno Ancona-Olbia, Carrarese-Imolese, Lucchese-Vis Pesaro, Recanatese-Pontedera, Entella-Montevarchi. Lunedì alle 20,30 il big match di giornata Cesena-Reggiana.