Dal Canto potrebbe cambiare squadra Piace al Modena

Uscito al pronti via, nella seconda fase dei play-off del girone, dopo aver ottenuto nella regular season un ottimo quarto posto, l’ex allenatore della Robur Alessandro Dal Canto potrebbe salutare la Carrarese e, lui sì, volare in serie B. Il suo nome è stato infatti accostato al Modena: se il rapporto tra il club emiliano e il tecnico Attilio Tesser (già nel mirino di diversi club di Lega Pro che ambiscono al salto di categoria), sembra ormai essere giunto al capolinea, ci sono anche altri nomi in lizza, come Alvini e Andreazzoli. A Modena Dal Canto ritroverebbe il direttore sportivo Davide Vaira: le strade dei due si sono incrociate proprio sotto la Torre del Mangia, nella stagione 2019 2020. Una stagione complicata per la Robur, interrotta a causa della pandemia e poi terminata con la mancata iscrizione del club di Anna Durio alla Serie C, con il successivo arrivo della holding armena, a cui il sindaco Luigi De Mossi consegnò le chiavi del calcio bianconero. Il resto, poi, è storia. La speranza dei tifosi senesi, ovviamente, è che questa volta, è che il finale sia diverso rispetto a quello di tre estati fa.