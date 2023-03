Colligiana, non fare scherzi! Tre punti sono d’obbligo

Sarà Manuel Marchetti, della sezione arbitrale de L’Aquila, con la collaborazione degli assistenti Enea Furiesi (Empoli) e Matteo Particelli (Carrara), a dirigere la partita tra Prato 2000 e Colligiana, in programma questo pomeriggio a partire dalle 14.30 allo stadio ‘Comunale di Paperino’ e valida perla 29° giornata del Girone B dell’Eccellenza Toscana. Una sfida testa-coda, che vede inevitabilmente favoriti gli ospiti, reduci dalla vittoria contro la capolista Figline e dal rocambolesco pareggio nello scontro diretto con il Signa. Per il Prato, in effetti, la situazione sembra ormai disperata: la squadra allenata da Alberto Aiazzi, ultima in solitaria in classifica, ha fino ad ora raccolto solo otto punti in campionato, è ancora in attesa della prima vittoria stagionale, nelle ultime tre partite ha incassato quindici reti e non va a punti addirittura dal 18 dicembre scorso. Con ben 13 punti di ritardo, il Prato 2000 sembra ormai spacciato e condannato alla retrocessione, e questo lo rende, con ogni probabilità, molto più pericoloso: la squadra non ha ormai più nulla da perdere, ed è possibile aspettarsi una prova d’orgoglio da parte sua. Ben diversa la situazione della Colligiana, che nelle ultime due sfide ha mostrato sprazzi di bel gioco, ma che con il pareggio nel recupero di mercoledì ha quasi sicuramente detto addio ad ogni speranza di rimonta nei confronti del Figline: i biancorossi hanno ora bisogno di punti per conservare almeno il secondo posto e poter disputare i play off con il massimo vantaggio possibile. Una vittoria contro l’ultima della classe appare il solo risultato accettabile, ma per ottenerla la Colligiana dovrà fare i conti con la pesante assenza di Calamassi (7 gol in campionato), uscito in barella contro il Figline e probabilmente atteso da un lungo stop.

Marco Brunelli