Colligiana all’assalto della Lastrigiana Basta un punto per il secondo posto

Ancora 90 minuti da giocare, che determineranno chi sarà la prima avversaria della Colligiana nei play-off. Sarà una partita determinante, quella che i biancorossi affronteranno domani pomeriggio al ‘Gino Manni’ di Colle contro la Lastrigiana: con gli spareggi per la promozione in Serie D ormai in cassa, la squadra allenata da mister Chini dovrà affrontare, infatti, l’ultima fase della sfida a distanza contro la Castiglionese, impegnata in casa contro la Sinalunghese. La classifica parla chiaro: la Colligiana occupa il secondo posto a quota 56 punti, la Castiglionese insegue a due lunghezze di distanza. Per entrambe le formazioni il raggiungimento della seconda posizione non è soltanto un obiettivo di prestigio: significherebbe infatti giocare sia la semifinale che l’eventuale finale dei play-off in casa, nonché di ottenere il successo anche con un risultato di parità dopo i supplementari. Un bottino ghiotto, dunque, al quale la Colligiana sembra essere più vicina rispetto agli avversari: entrambe le squadre dovranno affrontare avversari ormai già salvi e senza più obiettivi, ma i biancorossi, oltre a due punti di vantaggio, possono contare anche su una migliore situazione negli scontri diretti, che consentirebbe loro di restare al secondo posto anche in caso di arrivo a pari punti. Una consapevolezza importante, che però i giocatori dovranno cercare di ignorare fino al fischio finale, in modo da non rischiare di sottovalutare gli avversari e di commettere errori fatali.

Marco Brunelli