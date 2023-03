Chiantigiana e Cioffi: divorzio ufficiale Complicatissima la corsa alla salvezza

Termina proprio nel finale del percorso agonistico di Eccellenza il legame tra la Chiantigiana e il tecnico Antonio Cioffi (nella foto). La società di Gaiole in Chianti ha deciso di non contare per il rush conclusivo – 270 minuti all’epilogo della stagione regolare – sull’apporto del mister assunto in autunno che si era prodigato con tutte le sue forze nel tentativo di traghettare, in direzione dell’area della salvezza, un club che aveva conosciuto un autentico avvio choc nel cammino per effetto di una serie di verdetti negativi. La scelta della dirigenza è compiuta ma adesso in casa Chiantigiana sembra non prospettarsi una ulteriore sostituzione sulla panchina, bensì una sorta di autogestione interna al gruppo. Di questa ipotesi si sta parlando da qualche giorno nell’ambiente, in previsione della sfida con la Nuova Foiano. Un eventuale risultato favorevole nel prossimo match, potrebbe permettere alla Chiantigiana di rientrare nell’orbita dei playout del girone B di Eccellenza, per poi avere l’opportunità di giocarsi le residue chance nelle successive gare in calendario. La questione è comunque assai complicata per un collettivo che nell’arco del torneo non ha potuto affidarsi neanche a un briciolo di buona sorte, nonostante la volontà messa in mostra dalle componenti, dal team e dallo stesso allenatore per evitare ai colori il salto all’indietro