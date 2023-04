Calcio serie D

Sicuro dell’ingresso nei playoff il Poggibonsi, dopo il successo firmato dal dischetto da Riccobono nel confronto in trasferta con l’Ostia Mare. "Non era scontata la qualificazione alla post season – osserva il tecnico Stefano Calderini – e così il traguardo raggiunto mi rende particolarmente felice, perché questo gruppo sta offrendo soddisfazioni alla società, ai tifosi e al sottoscritto. Ora proviamo a mantenere la posizione di classifica, cominciando a preparare come si deve la gara interna con il Livorno che sarà partita di cartello".

Nel recente periodo il Poggibonsi ha ottenuto i risultati principali nelle gare fuori casa – le vittorie con Città di Castello, Montespaccato e Ostia Mare – e adesso guarda al prossimo match allo Stefano Lotti tenendo conto di due assenze tra i centrali di retroguardia: all’infortunato Borri si aggiungerà Bonechi, che ha ricevuto il cartellino giallo decisivo. dopo la diffida. Unico effettivo di ruolo è De Santis, che sta fornendo al gruppo un contributo valido. Ma si tratterà per mister Calderini di pensare anche ad altre soluzioni in un pacchetto arretrato che dal profilo numerico appare carente: "Faremo di necessità virtù – afferma in conclusione il mister – affidandoci a una rosa che ha conosciuto anche dei recuperi tra le varie pedine che nel tempo sono rimaste ai margini per via di acciacchi. Per esempio Rocchetti, che ho utilizzato per una tranche della ripresa due giorni or sono. Motti? Sarà utile alla causa in attacco, in questo finale di stagione".

Paolo Bartalini