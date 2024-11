Calcio serie C, la Pianese alza bandiera bianca a casa Pineto

Siena, 29 novembre 2024 – Sconfitta di misura al ‘Mimmo Pavone e Alessandro Mariani’ di Pineto per la Pianese. Nell’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie C, i bianconeri sono stati battuti per 1-0 dalla squadra padrona di casa, una delle più in forma del campionato considerando la scorsa giornata aveva battuto in trasferta nel derby regionale la capolista Pescara e che, con questo successo, ha inanellato la sua terza vittoria di fila. Ma malgrado tutto questo si tratta di un risultato in parte bugiardo perché, nonostante le difficoltà dell’incontro, si può dire che sono stati gli amiatini ad avere le migliori occasioni da gol. La sconfitta poi interrompe la striscia di risultati utili consecutivi della Pianese che, dopo le vittorie con Vis Pesaro e Pontedera e il pareggio interno con il Legnano, ha dovuto alzare bandiera bianca in terra abruzzese nonostante i tanti tentativi creati, ma non concretizzati. A decidere l’incontro la rete al 12’ del primo tempo di Chakir, al primo vero squillo offensivo dei locali. La reazione delle zebrette non si faceva attendere e con un colpo di testa di Simeoni i bianconeri sfioravano il pari. Si arrivava così alla mezz’ora quando un infortunio al guardalinee costringeva l’arbitro a sospendere le ostilità per una decina di minuti. Alla ripartenza a farsi viva era la Pianese, ma Mignani prima e Falleni poi non inquadravano lo specchio della porta da buona posizione. Il primo tempo terminava dopo un lungo recupero, ben 11’ a causa dell’infortunio a un guardalinee.

Nella ripresa era ancora la Pianese a produrre le migliori occasioni da gol. Anche Boer però doveva di tanto in tanto sporcarsi i guanti per fermare i contropiedi dei locali. Al 12’ del secondo tempo l’episodio di maggior recriminazione: il gol annullato a Falleni per fuori gioco. Non sarebbe stata l’ultima occasione per le zebrette che ci avrebbero provato ancora con Mastropietro e Frey. Il Pineto si faceva vivo solo con un tiro dalla distanza di Chakir neutralizzato da un attento Boer. Negli altri 8’ di recupero, la Pianese tentava invano un assalto finale. Finiva però 1-0, un risultato decisamente amaro per i colori bianconeri.

Il tabellino

PINETO 1 – PIANESE 0

PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic (31’ st Baggi), De Santis, Villa,Ienco; Germinario, Lombardi, Pellegrino (15’ st Schirone); Chakir (31’ st Marrancone), Gambale (22’ st Fabrizi), Bruzzaniti (22’ st Del Sole).

Panchina: Marrone, Barretta, Amadio, Dutu, Giovannini, Marafini, Ingrosso, Nebuloso. Allenatore Tisci.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Remy (10’ st Indragoli), Polidori, Chesti (10’ st Frey); Boccadamo, Simeoni (40’ st Spinosa), Odjer (24’ st Sorrentino), Nicoli; Mastropietro, Falleni (24’ st Colombo); Mignani.

Panchina: Filippis, Reali A., Da Pozzo, Reali S., Spinosa, Barbetti, Capanni. Allenatore Prosperi.

Arbitro Maccorin di Pordenone (Daghetta-Li Vigni; IV ufficiale: Castelli di Ascoli Piceno).

Reti: 12’ pt Chakir (PI).

Note – Ammoniti: Remy, Pellegrino, Polidori, Marrancone, Frey. Recupero: 11’, 7’. Angoli: 6-4.

AF