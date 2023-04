Biancoverdi sugli scudi in Sardegna Arrivano due medaglie: oro e argento

Un oro e un argento brillano in casa biancoverde grazie alla Mens Sana sezione Karate che nei giorni scorsi è salita sul podio della prima edizione dell’International Karate Tournament, ospitata al Geopalace di Olbia, in Sardegna. Durante la gara, che ha visto competere atleti di tutto il mondo nelle categorie kata e kumite, la Mens Sana si è distinta per due performance tutte al femminile. A mettersi al collo la medaglia d’oro è stata Margherita Butini, under 14, dopo aver dominato il tatami con il suo infallibile mai-uramawashi d’anticipo. Medaglia d’argento, invece, per Adele Olmastroni, che ha conquistato il podio nella categoria Senior. In occasione del ‘First International Karate Tournament’ la Mens Sana è stata rappresentata anche dagli atleti Dario Papini, Alessio Mallardi, Maya Milea e Antonio Caiata. I quattro biancoverdi hanno dimostrato grande capacità e determinazione mettendo in pratica gli insegnamenti dei maestri Puleo e Regoli.