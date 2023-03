Bianconeri al lavoro a testa bassa Ma restano tanti assenti illustri

"Acr Siena comunica di aver trovato un accordo con la proprietà del Centro sportivo Maltraverso per la sua acquisizione che si concretizzerà entro il prossimo 30 aprile 2023". La nota del club bianconero è arrivata, inattesa, ieri pomeriggio. Non proprio un fulmine a ciel sereno, visto che di contatti tra le due parti si vociferava già da tempo, ma il comunicato della Robur ha dato comunque all’eventuale acquisizione visibilità e crismi ufficiali. "L’impianto sportivo che si trova nel comune di Poggibonsi, a circa 20 chilometri dallo stadio Artemio Franchi, sarà a esclusivo uso del Siena Calcio – si legge ancora – e verranno avviati lavori di ampliamento (uno dei campi sarà trasformato in erba sintetica, alloggio calciatori, piscina, ecc). La struttura diventerà il centro operativo della Prima squadra bianconera, la quale dalla prossima stagione potrà alloggiarepranzarecenare e soprattutto potrà partire per qualsiasi destinazionepartita, interna o esterna, amichevole o ufficiale, direttamente dal quartier generale di Maltraverso. Al Centro sportivo sarà dato il nome ‘Robur City’".

La ‘proprietà del Centro sportivo Maltraverso’ ha un nome e cognome, Antonello Pianigiani. L’imprenditore senese ha puntualizzato, su Radiosienatv, immediatamente dopo l’uscita del comunicato della società bianconera, la propria posizione. "Ci sono stati dei contatti con il Siena che sembra interessato all’acquisto, ma ad oggi non c’è stato ancora nessun passaggio di proprietà", ha dichiarato. Da vedere quindi se, come e quando, il passaggio di testimone avverrà. Rimane il fatto che vedere la Robur dotata di un centro sportivo di proprietà, una casa tutta sua, è uno dei più grandi sogni dei tifosi bianconeri, un sogno che in anni e in anni di calcio – anche quando la squadra militava in palcoscenici ben più prestigiosi di quelli attuali – nessuno è mai riuscito a concretizzare. Tanto che il Siena si è sempre dovuto spostare di volta in volta in campi esterni, da Colle Val d’Elsa all’ultimissimo Quercegrossa, per il quale, tra l’altro, il presidente Montanari ha sottoscritto un contratto pluriennale, mai utilizzato con continuità da Lanni e compagni. Sarebbe una grande, attesa, conquista che assicurerebbe alla Robur stabilità e anche punti in più in classifica.

Angela Gorellini