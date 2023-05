Baseball, prossimo appuntamento con Lucca

L’Estra Siena è uscita nuovamente sconfitta in campionato, la quinta volta consecutiva, la seconda per un solo punto di scarto: dopo il Padule (16-15 due settimane fa), è stato il Cosmos a imporsi 6-5 al termine di un incontro che ha visto la parte centrale del line up bianconero rimanere sostanzialmente ‘a secco’. Dopo i primi due del lineup bianconero-Bettele Castillejos (2 su 5 con un doppio per lui) e Rodriguez Garcia (2 su 5 anche per lui) - i battitori di potenza hanno di fatto abbandonato l’attacco senese: Pichardo 0 su 5, con due strike out; Paul Castillejos 0 su 4 con uno strike out.

La gara è stata sostanzialmente in equilibrio per i primi due inning ed è stata dominata dai partenti, Osti per l’Estra e Rouf per il Cosmos. Al 3’ è stato il San Casciano a portarsi in vantaggio con Rachini. Al 4’ è arrivato il pareggio con Paul Castillejos, grazie a una volata di sacrificio di Antonio Rodriguez.

Il Cosmos ha mosso di nuovo il punteggio alla sesta ripresa, con Calzati che è andato base ball ed è stato spinto a punto dal doppio di Massai all’esterno sinistro, con quest’ultimo che ha poi segnato il punto del 3-1. I bianconeri hanno accorciato, portandosi sul 3-2, grazie alla realizzazione di Osti. Ma è all’inizio del 7’ inning, approfittando del cambio sul monte (Bettele Castillejos è salito in pedana, Dario Osti si è spostato in terza), che il Cosmos è andato sul 6-2, complici anche i tre errori della difesa. A fine 8’ l’Estra è andata sul 6-5, con i punti di Osti, Antonio Rodriguez e del 2006 Giulio Corsi, quest’ultimo spinto a casa dal doppio di Bettele Castillejos. Al 9’ l’attacco del Cosmos ha lasciato un uomo in posizione punto. In battuta è andata la parte centrale del lineup, un mezzo disastro: Pichardo ha battuto un pop sul lanciatore, lo stesso Paul Castillejos, ma sull’interbase.

Osti è arrivato in prima grazie a una valida sull’interbase, ma Antonio Rodriguez il terzo eliminato, con un fly sull’interbase che ha decretato la fine all’incontro. Domenica i bianconeri affronteranno in casa i Drk Lucca che finora l’hanno spuntata solo con il Massa. L’Under 12, invece, ha vinto, contro il Livorno, la quarta gara consecutiva: 4-3 al 4’ inning, con risultato acquisito prima dell’interruzione per pioggia.