Siena, cavallo campione di caccia alla volpe scivola nel fosso

Siena, 9 gennaio 2025 – E’ stato campione in una specialità ‘nobile’, quella della caccia alla volpe. Ha vinto un’infinità di volte il cavallo che, probabilmente si è sentito male scivolando in un fosso di scolo abbastanza ampio nella zona di Scacciapensieri. L’animale, che a breve avrebbe raggiunto la veneranda età di 30 anni, non ce l’ha fatta a riprendersi nonostante i soccorsi veterinari e dei vigili del fuoco.

Poco dopo le 11 l’allarme per cercare di aiutare il cavallo a cui il proprietario era particolarmente affezionato e legato, mettendogli a disposizione paddock, cibo e un bello spazio. Un’operazione non semplice, vista la stazza, toglierlo da lì senza la collaborazione del campione, molto agitato. Sul posto è arrivato rapidamente anche il veterinario Francesco Bruni che l’ha soccorso in ogni modo ma l’animale non ce l’ha fatta. Un velo di tristezza è calato su tutte le persone che si erano tanto prodigate per salvarlo. I pompieri l’hanno poi imbracato e tirato fuori dal fosso.